Cine este soția îndrăgitului Bobiță din Las Fierbinți. Femeia de care s-a îndrăgostit iremediabil

Actorul de la ProTV se poate declara un bărbat de-a dreptul împlinit. El nu doar că se bucură de o carieră impresionantă în showbiz, ci are parte și de o familie absolut superbă. El și-a cunoscut soția când aveau doar 12, respectiv 14 ani.

Sunt căsătoriți din anul 2004 și au împreună doi copii care le oferă zilnic motive pentru a zâmbi. Faptul că s-au cunoscut încă din copilărie a fost un factor important care le-a consolidat relația. După 25 de ani de relație ei se iubesc mai mult ca niciodată.

Cine este și cum arată soția lui Mihai Bobonete din Las Fierbinți

Actorul a povestit cu lux de amănunte cum și-a cunoscut partenera de viață. Se pare că totul s-a întâmplat cu mai bine de 25 de ani în urmă. În acea vreme, cei doi erau doar niște copii. Mihai a invitat-o pe Cătălina la dans, iar din acel punct relația lor a devenit una extrem de apropiată.

„La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la Mihai Viteazul. Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună” a povestit Mihai Bobonete.

„Ești singura mea dragoste adevărată!’

Cu toate că în serialul de la ProTV, personajul Bobiță nu are un noroc în ceea ce privește femeile, în viața reală lucrurile stau cu totul diferit. Se pare că acesta este extrem de îndrăgostit de aceeași femeie de mai bine de 25 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, Mihai Bobonete i-a transmis un mesaj romantic Cătălinei.

„Acum, după 25 de ani de când te-am cunoscut, pot spune clar că ești unica și singura mea dragoste adevărată! Te iubesc! La mulți ani! Cadoul mai pe seară când termin cu munca asta”, a fost mesajul lui Mihai Bobonete.

Vezi această postare pe Instagram A post shared by Mihai Bobonete (@mihai.bobonete)

Bobonete recunoaște că viața sa este destul de aglomerată. Atunci când nu trebuie să fie prezent la filmări, merge la showuri de stand-up. De asemenea, când nu este preocupat de aceste activități, el se axează pe televiziune. În ciuda acestor lucruri, actorul găsește mereu timpul necesar pentru a sta alături de persoana iubită, potrivit Viva.