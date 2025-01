International Cine este Kimbal Musk. Fratele mai mare al miliardarului îl ține în frâu







Elon Musk nu mai are nevoie de nicio introducere. Toatǎ lumea vorbeşte despre el, iar fiecare mişcare, fiecare vorbǎ de ale sale sunt atent urmǎrite şi analizate. Dar Musk nu se opreşte doar la Elon. Acest nume înseamnǎ mult mai mult de atât, este marcat de zodia banilor, iar şi ceilalți de-l poartǎ au dat dovadǎ cǎ se descurcǎ foarte bine în afaceri. Fratele sǎu mai mare este un exemplu de urmat în ceea ce înseamnǎ domeniul ospitalitǎții. Proprietar al unui lanț de restaurante şi renumit bucǎtar, Kimbal este la momentul actual al doilea cel mai bogat chef din întreaga lume.

Şeful de la Tesla are o familie numeroasǎ, cǎci tatǎl sǎu a trecut prin douǎ cǎsnicii. Însǎ el a copilǎrit alǎturi doar de Kimbal şi Tosca. Cei trei au fost crescuți de părinții lor, Errol și Maye, în Pretoria, Africa de Sud, până la divorțul din 1979.

Atunci, Elon, la vârsta de opt ani, s-a mutat cu tatăl său, iar ceilalți doi au rǎmas cu mama lor. În ciuda problemelor conjugale ale pǎrinților, cei trei au rǎmas tot timpul uniți, iar în prezent au o relație foarte strânsǎ şi petrec timp împreunǎ, chiar dacǎ toți au propriile lor business-uri, lucreazǎ mult şi au programe încǎrcate, scrie infofinanciar.ro.

Trio-ul Musk

Mǎrturie în acest sens stǎ chiar o declarație fǎcutǎ de Tosca în cadrul unui interviu pentru Sunday Times. Ea povesteşte cum au ajuns sǎ formeze o legǎturǎ solidǎ încǎ din copilǎrie și cum au reuşit sǎ rǎmânǎ unul lângǎ altul, deşi au locuit în orașe diferite. „Nu știu dacă vor fi de acord cu mine, dar cred că avem foarte multe lucruri în comun. Ne place compania celuilalt şi încercăm să ne vedem cât de des posibil”, a spus ea.

„Kimbal este bucătar, așa că de fiecare datǎ el găteşte cina. Mereu când ne întâlnim, ne place sǎ vorbim vrute şi nevrute, sǎ povestim, sǎ râdem. Ne simțim bine împreunǎ”, continuǎ Tosca. Mezina îl scoate în evidențǎ astfel pe fratele mijlociu al familiei, Kimbal, drept cel care îi aşeazǎ pe toți la aceeaşi masǎ, un om pentru care echilibrul conteazǎ, poate chiar piatra de temelie a acestui trio.

Musk vs. Musk

În pozele de familie e ușor de remarcat. Aproape de fiecare datǎ, Kimbal apare cu o pǎlǎrie de cowboy, a devenit tuşa sa personalǎ. Însǎ, nu doar accesoriul texan îl face pe fratele mai mic al lui Elon un personaj interesant. Este un om cu o poveste impresionantǎ în spate, cu o carieră ȋn mai multe domenii. Kimbal Musk și-a croit discret propriul drum ca antreprenor, bucătar și filantrop.

Deși nu a ajuns la un nivel la fel de înalt precum fratele sǎu pe partea de afaceri, acesta deține o avere netă de aproximativ 500 de milioane de dolari, conform datelor Forbes. Ceea ce îl poziționeazǎ, ȋn 2024, pe locul al doilea în clasamentul celor mai bogați chefi din lume. A reuşit aceastǎ performanțǎ prin inițiative în domeniul sustenabilității alimentare și prin afacerile inovatoare pe care le-a construit de-a lungul timpului.

„Ne-am certat destul de rǎu, într-adevǎr”

De menționat cǎ între cei doi este doar un an diferențǎ. Neȋnțelegerile și rivalitățile ȋntre frați nu au lipsit nici din familia Musk. Nu puține au fost cazurile în care, ȋn copilărie, se certau sau chiar se bǎteau. „Am crescut în Africa de Sud, care era un loc foarte violent, trebuia sǎ ştii sǎ ripostezi în caz de orice”, explică Kimbal cu ocazia unui interviu acordat publicației The Times în 2024. „Ne mai certam, bineînțeles, şi de multe ori am ajuns sǎ ne batem cu pumnii. El și cu mine aveam încǎ de pe atunci idei foarte diferite despre aproape orice”.

Chiar cu câteva luni înainte de acest interviu, spune cum a avut loc o ceartă care a durat zile întregi. Care a fost mǎrul discordiei? „Tesla”, spune Kimbal, care face parte din consiliul de administrație al companiei. „Am avut la acel moment o discuție despre producție și despre cum să reducem costurile. Și nu am fost deloc de acord, eu cu Elon, cu privire la modul de a face aceste lucruri. Ne-am certat destul de rǎu, într-adevǎr”, povesteşte omul de afaceri.

Unde-s doi Musk, puterea creşte

„Se mai întâmplǎ”, adaugǎ el. ,,Câteodatǎ, ne înțelegem foarte bine, luǎm în considerare ce spune celǎlalt, dar nu aş numi asta neapǎrat un compromis din partea nimǎnui. Doar cǎ uneori ajungem la un numitor comun, alteori nu”. Kimbal spune cǎ el şi fratele sǎu sunt, de fapt, incredibil de apropiați. „S-ar putea ca acum să fim nervoşi, sǎ ne certǎm groaznic, iar cinci minute mai târziu să vrem să ne uităm la un film împreună. Aşa am fost întotdeauna”.

Astfel, Elon Musk poate fi unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din lume, dar Kimbal este acea persoanǎ care îl ține cu picioarele pe pământ, gata întotdeauna să îi atragǎ atenția atunci când lucrurile începe să scape de sub control. Ba chiar se contrazic adesea pe unele subiecte pe care Elon le atinge în mesajele sale din social media. Iar despre achiziția Twitter, Kimbal îşi aminteşte cǎ i-a spus fratelui sǎu la acel moment cǎ nu e chiar cea mai bunǎ decizie.

De la bun început

De altfel, cei doi au avut discuții contradictorii dintotdeauna, mai ales când vine vorba de business. Aceeaşi situație de la Tesla se întâmpla şi în 1995, atunci când frații Musk au înființat prima lor afacere de succes, Zip2. La acea vreme, stǎteau amândoi în California. Era vorba, la momentul respectiv, despre o companie ce furniza servicii de software redacțiilor unor importante ziare locale. S-a dovedit o idee foarte bunǎ, chiar au tras lozul câştigǎtor.

Pentru cǎ, doar la patru ani distanțǎ, au vândut afacerea cu aproximativ 307 milioane de dolari, fapt ce i-a fǎcut pe amândoi multimilionari la doar 20 de ani. „Nu m-am așteptat niciodată la un asemenea succes”, mǎrturiseşte Kimbal la aproape 30 de ani de la primii paşi în afaceri.

În bucǎtǎria lui Kimbal

Dupǎ aceea, drumurile lor în carieră s-au separat, într-o oarecare mǎsurǎ. Au continuat sǎ lucreze împreunǎ, dar au dezvoltat și proiecte separate. Elon a trecut la astronautică și a ajuns sǎ fondeze SpaceX, unde fratele sǎu a ocupat funcția de director, dar de la distanțǎ. Cǎci Kimbal s-a mutat la New York pentru a se perfecționa în arta gastronomiei. În timp ce fratele sǎu mai mare a ales tehnologia, a luat calea spațiului, el s-a îndreptat cǎtre sfera ospitalitǎții.

Acesta este cofondatorul lanțului de restaurante Kitchen Restaurant Group, o afacere extinsǎ în Colorado, Illinois și, din 2024, în Texas. „The Kitchen este un restaurant pe care l-am deschis în Boulder, Colorado, acum 20 de ani, iar acum deschidem unul şi în Austin, Texas”, a declarat Kimbal Musk la evenimentul de inaugurare al noului local, pentru jurnaliştii de la CBS. „Deviza noastrǎ este aceeași ca din momentul incipient, cǎ vrem sǎ lucrǎm cu folos pentru comunitatea locală, dorim sǎ punem oamenii în valoare”, a mai adǎugat antreprenorul.

Compania este deja cunoscutǎ în State pentru colaborarea pe care echipa o are cu fermierii locali şi pentru susținerea economiei rurale. Conform platformei RocketReach, veniturile din cadrul Kitchen Restaurant Group pentru anul 2023 au ajuns la suma de 17 milioane de dolari. Cât despre prețuri, de exemplu, o porție mare de cartofi prăjiți serviți cu un sos bearnaise costǎ 9,50 dolari, o farfurie generoasǎ cu conopidă crocantă are prețul de 24,50 dolari, iar pentru o porție de nuci pecan crocante cu crustǎ de zahăr brun un client trebuie sǎ scoatǎ din buzunar 12,50 de dolari.

Filantropul

Dar povestea sa ȋn business nu se rezumǎ doar la câteva restaurante. Kimbal Musk este şi cofondator al unei afaceri legate tot de domeniul alimentației. Square Roots este o companie care se ocupǎ de cultivarea de fructe şi legume proaspete în containere, chiar în mijlocul orașelor. Este o abordare inovatoare ce permite producerea de alimente la nivel local, reduce amprenta de carbon și oferă acces la produse proaspete în zonele urbane.

De asemenea, fratele lui Elon a pus bazele şi organizației non-profit Big Green. Alǎturi de echipa sa, Kimbal Musk oferă subvenții unor şcoli din oraşele mici pentru construcția de grǎdini interioare, activitate prin care doreşte sǎ motiveze comunitățile să prețuiască alimentele produse local. ​​​​​​S-a declarat întotdeauna pasionat de ideea de a oferi tuturor oamenilor acces la mâncare sănătoasă și nutritivă, indiferent de locul în care trăiesc.

În afara bucǎtǎriei

De asemenea, interesele sale se extind şi dincolo de granițele industriei alimentare. El a fost director la SpaceX de la înființarea din 2002 până în 2022, iar tot în acel an, a fondat afacerea Nova Sky Stories, ,,o companie dedicată artei spectacolului cu lumini, dedicatǎ colorǎrii cerului”, scrie chiar Kimbal Musk într-un material publicat pe platforma medium.com.

,,Am achiziționat 9.000 dintre cele mai bune drone ce lumineazǎ construite vreodată. Acestea sunt echipate cu cel mai bun hardware și software din lume și sunt aceleași drone care au inspirat milioane de oameni în timpul Jocurilor Olimpice și al spectacolelor din pauza Super Bowl”. În noiembrie 2024, Mexico City s-a transformat într-un adevǎrat spectacol muzical, regizat de nimeni altul decât Sir Paul McCartney însuși. Iar pe întreaga perioadǎ a concertului, spectacolul celebrului artist a fost dublat de show-ul realizat pe cer de dronele Nova Sky Stories.

Tesla - Musk la puterea a doua

Iar dupǎ cum am menționat anterior, Kimbal Musk face parte din echipa de conducere a companiei Tesla. El deține şi aproape 1,5 milioane de acțiuni din cadrul acestei afaceri, acțiuni ce sunt evaluate la peste 350 de milioane de dolari. Se pare cǎ cei doi frați nu au putut sta departe unul de celǎlalt. Au început împreunǎ, în 1995, iar acum, trei decenii mai târziu, fac o echipǎ de miliarde, la propriu.

Chiar Christiana, soția lui Kimbal, explică în acelaşi interviu pentru The Times faptul cǎ soțul sǎu îl provoacă adesea pe Elon și îl contrazice mai mult decât oricine altcineva. ,,Merg pe principiul: ,,Te iubesc, ești fratele meu. Dar nu sunt de acord cu tine...”. Au viziuni diferite asupra lumii, dar la sfârșitul zilei amândoi sunt doar niște copii care se amuzǎ pe baza certurilor lor. Au cele mai nebunești crize de râs când sunt împreunǎ”.