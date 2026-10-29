Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a declarat că nu intenționează să candideze la conducerea PNL, însă consideră că Platforma Liberal-Conservatoare din partid are mai mulți membri care ar putea intra în competiția pentru președinție. Printre variantele enumerate de acesta se numără Alin Tișe, Adrian Veștea, Cătălin Predoiu și Crin Antonescu.

Despre funcția de președinte al partidului, Rareș Bogdan a spus că are alte obiective. În schimb, el a indicat că între cinci și șase membri ai Platformei Liberal-Conservatoare ar putea candida la un viitor congres al PNL.

„Sunt 5-6 nume din cadrul platformei noastre care vor concura într-un mod cât se poate de corect și deschis la un viitor congres al partidului, care la termen ar avea loc undeva la sfârșit de iunie, început de iulie, în cazul în care îl facem mai repede, va fi probabil în martie-aprilie”, a declarat europarlamentarul.

Referindu-se la membrii taberei anti-Bolojan, numiți „puciști”, Rareș Bogdan a contestat această etichetă și a invocat încercările de a propune un premier liberal sau de dreapta.

„Eu nu prea înțeleg de ce suntem numiți puciști, pentru că noi am încercat să punem un prim-ministru liberal, pe domnul Veștea, înainte am încercat să impunem un prim-ministru de dreapta pe domnul Tomac, cu șapte miniștri liberali”, a spus europarlamentarul.

Acesta a criticat și formula guvernamentală rezultată, susținând că PNL a ajuns să voteze un premier care nu este liberal și o echipă cu 12 miniștri PSD, fără niciun ministru liberal.

„În cele din urmă, drag partidul meu din care fac parte și pe care îl iubesc, drag partidul meu din care fac parte și pe care-l iubesc a reușit performanța să voteze un prim-ministru care nu e liberal, dar măcar e un fost jurnalist excepțional și un om de cultură și un om educat, cu 12 miniștri PSD fără niciun liberal”, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul i-a menționat pe mai mulți lideri locali și naționali pe care îi consideră potriviți pentru a reprezenta Platforma Liberal-Conservatoare într-o competiție pentru conducerea partidului.

Întrebat despre Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Rareș Bogdan a afirmat că liderii județeni din această grupare au potențial pentru o asemenea candidatură.

„Cu siguranță președinții de consilii județene, cei șase președinți de consilii județene care sunt în platforma conservatoare, sunt extrem de valoroși și oricând, cel puțin 2-3 dintre ei ar putea oricând să fie candidat, dacă platforma conservatoare decide asta”, a spus el.

În enumerarea sa s-au regăsit lideri din mai multe zone ale țării: președintele Consiliului Județean Botoșani, primarul Iașiului, Mihai Chirica, președintele Consiliului Județean Constanța, președintele Consiliului Județean Giurgiu, domnul Petcu, și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Rareș Bogdan i-a amintit, de asemenea, pe Lucian Bode, Alin Tișe, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Mircea Hava și Cătălin Predoiu. Despre Tișe, europarlamentarul a menționat că a fost ales direct de patru ori în funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, cu 120.000 de voturi, iar despre Veștea a amintit experiența acestuia ca președinte al Consiliului Județean Brașov și primar.

Rareș Bogdan a precizat că enumerarea reprezintă punctul său de vedere personal și că nu a discutat încă despre candidaturi cu ceilalți membri ai Platformei Liberal-Conservatoare.

„E o părere personală. N-am avut încă o discuție cu colegii mei din Platforma Liberal-Conservatoare, urmează, dar eu cred că în orice moment putem miza ca unul dintre cei pe care eu îi număr să ridice steagul și să fie candidatul Platformei Liberal-Conservatoare împotriva platformei progresiste a domnului Bolojan-Motreanu”, a declarat europarlamentarul.

Printre variantele pe care le-a indicat explicit pentru o eventuală candidatură se numără Alin Tișe, Adrian Veștea, Cătălin Predoiu și fostul candidat la alegerile prezidențiale Crin Antonescu.

„Oricare dintre aceștia ar putea să reprezinte cu cinste, cred eu, și cu foarte mare seriozitate partidul”, a mai spus Rareș Bogdan.