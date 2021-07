O nouă inițiativă științifică nonprofit a prof. Avi Loeb de la Harvard va folosi o rețea de telescoape, camere video și computere pentru a analiza datele astronomice pentru a scana dovezi ale vieții extraterestre. Denumit Proiectul Galileo, a fost ideea savantului israelian Prof. Avi Loeb de la Departamentul de Astronomie al Universității Harvard, o voce științifică care militeazăpentru posibila existență a vieții extraterestre. În timp ce eforturile tradiționale SETI (Căutare inteligență extraterestră) s-au concentrat adesea fie pe găsirea unei vieți mai puțin inteligente, fie pe detectarea undelor radio, Loeb a adoptat o abordare diferită: telescoape mici, camere video și analiza ”gunoiului spațial”.

”Ideea este să folosim o nouă rețea de telescoape și camere pentru a colecta date într-un sistem computerizat, astfel încât să putem să le analizăm, să detectăm fenomene notabile și să le urmărim”, a explicat el pentru The Jerusalem Post.

În 2017, primul sistem interstelar descoperit vreodată a fost observat în sistemul nostru solar. Supranumit „Oumuamua, (călător în limba hawaiiană), acest obiect nu seamănă cu nimic din cele văzute până acum: plat și lipsit de coadă de cometă. Dar Loeb crede că s-a mișcat ca o velă ușoară, lumina soarelui îi dă impuls.Patru ani mai târziu, natura sa este încă dezbătută, unii numind-o o construcție realizată în întregime din azot.

Cine a produs gunoiul spațial!?

Dar Loeb crede că nu putem ignora posibilitatea ca acesta să fie artificial. Nu că ar fi fost o navă spațială, dar rămân orice număr de posibilități, cum ar fi ”gunoiul” spațial. Dar gunoiul nu poate fi făcut în mod natural. Ar fi dovada existenței unui ETC (civilizație extraterestră). Această concentrare alimentează abordarea lui Loeb, pe care o numește astro-arheologie.

La începutul acestui an, Loeb și-a publicat cartea despre ‘Oumuamua și a fost prezentat în articole, televiziune și podcast-uri. Și acest lucru a adus atenția donatorilor. „Cu câteva săptămâni în urmă, câțiva oameni pe care nu i-am mai întâlnit până acum au venit la mine și mi-au oferit finanțare fără întrebări”, a povestit Loeb. „Am auzit prima dată prin Harvard că am un nou fond de cercetare. Nu am auzit niciodată de donatori, dar m-au finanțat pentru că au auzit de cercetările mele ”, a spus el. „Apoi, un multimiliardar a venit la mine și a întrebat despre cercetările mele.” Avea peste 1 milion de dolari în fonduri după o săptămână și acum putea să facă în cele din urmă ceea ce dorea: să adune el însuși datele.

„Pentagonul a lansat recent raportul UAP (Fenomenul Aerian Neidentificat) către Congres și a arătat multe incidente care nu au nicio explicație”, a explicat Loeb. „Publicul este foarte interesat, dar oamenii de știință au uitat de asta după câteva zile. Dar acum am bani să obțin eu însumi date. ”

Multe telescoape mici

Tehnologia este de fapt simplă. În loc să folosească telescoape puternice de dimensiunile unei clădiri, proiectul va utiliza o rețea de telescoape de dimensiuni medii cu camere și computere în anumite locații din întreaga lume. „De fapt, avem nevoie de telescoape mai mici”, a explicat Loeb. „Cele mai mari au un câmp vizual mai restrâns; acestea au un domeniu mai larg. Vorbim, cu fondurile mele actuale, de 10 până la 50 de telescoape, în funcție de detalii. ”

Nu există încă un calendar oficial pentru proiect, dar ar putea vedea rezultate până în 2023.

Cu toate acestea, aspectul cel mai crucial este că este pur științific, fără implicare politică sau militară. Proiectul este de date deschise, astfel încât concluziile sale nu vor fi cenzurate ca un studiu de informații militare sau guvernamentale. „Nu ați cere unui instalator să coacă un tort, așa că nu ar trebui să cerem politicienilor, generalilor și consilierilor de securitate să ne spună tot ce știu despre spațiu”, a adăugat Loeb.