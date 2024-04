Monden Cine a fost amanta lui Florin Piersic. S-a iubit cu actorul timp de nouă ani







Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din România, a atras în tinerețe numeroase femei în viața sa. Le-a iubit și le-a respectat pe toate, chiar dacă s-au despărțit la un moment dat.

Cu toate că a avut trei căsnicii, cu Tatiana Iekel, apoi cu Anna Szeles, iar, în final, cu Anna Torok, asta nu l-a împiedicat pe Florin Piersic să-și trăiască viața amoroasă așa cum a simțit. Nu-i de mirare având în vedere că era vânat de mii de femei în anii tinereții.

La scurt timp după finalizarea celei de-a doua căsnicii, actorul a avut o relație în paralel cu actrița Gabriela Wener. Relația celor doi a durat nu mai puțin de nouă ani de zile.

Între anii 1974 și 1983, după despărțirea de Tatiana, Florin Piersic a început o relație cu Gabriela Werner. Gabriela Werner era cu 17 ani mai tânără decât celebrul actor, iar relația lor a durat 9 ani, inclusiv în perioada în care Florin Piersic era căsătorit cu Anna Szeles..

„Relaţia mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, şi până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner. Am fost 9 ani împreună şi da, pot spune că am fost foarte îndrăgostiţi unul de altul, fără să fim într-o relaţie secretă. Din contră, pot spune că eram împreună foarte pe faţă, dar încercând să nu lovim alte sentimente. Dar viaţa bate filmul şi am pornit pe un alt făgaş, fără a mă căsători cu el, din păcate”, a spus Gabriela Werner, conform viva.ro.

Amanta lui Florin Piersic: „Dacă rămâneam cu el era vai de vieţişoara mea”

În 1983, relația lor s-a încheiat când Gabriela l-a întâlnit pe Marcel Werner, alături de care și-a întemeiat o familie. Gabriela trăiește acum în Israel și menține o relație bună cu Florin Piersic, care o vizitează atunci când se află în această țară.

„Dacă rămâneam cu el era vai de vieţişoara mea. Nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor. Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi este la fel de chipeş”, a mai declarat aceasta.

Actorul nu s-a lăudat cu femeile din viaţa sa

Vorbind despre viața sa amoroasă, Florin Piersic povestea că a respectat toate femeile pe care le-a iubit. Niciodată nu s-a lăudat cu relaţiile sale aşa cum fac majoritatea bărbaţilor. Iubirea nu înseamnă cantitate sau trofee susținea actorul cu câțiva ani în urmă.

„Dovada este că, în ciuda faptului că viața ne-a îndepărtat, am rămas prieten cu fostele mele soții și chiar cu fostele mele iubite. N-o să mă auziți niciodată lăudându-mă că aș fi avut sute de femei. Mi se pare puțin ridicol din partea bărbaților care fac asta. Pentru mine iubirea nu s-a măsurat în cantitate. În trofee. Și dacă vreți să fiu sincer până la capăt, cred că nu există limită de vârstă pentru a fi îndrăgostit. O existență fără iubire este tristă; este o viață fără sens, fără speranță”, declara Florin Piersic.