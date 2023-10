Cine a bombardat, de fapt, spitalul din Gaza. Dovezile, publicate de Israel

Update.

Și purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, consideră că gruparea teroristă Hamas că a indus în mod intenționat în eroare mass-media internaționale. El a citit o transcriere tradusă a unei convorbiri interceptate între doi oficiali Hamas. Aceștia discutau despre o racheta eșuată a Jihadului Islamic care a lovit Spitalul Baptist Al-Ahli, în urma unui baraj lansat dintr-un cimitir din Gaza.

„Potrivit informațiilor noastre, Hamas a verificat rapoartele, a înțeles că a fost o rachetă a Jihadului Islamic care a ratat focul și a decis să lanseze o campanie mediatică globală pentru a ascunde ceea ce s-a întâmplat cu adevărat”, spune Hagari.

El spune că, dacă ar fi fost vorba de o lovitură aeriană israeliană, „am fi văzut cratere și pagube structurale ale clădirii, ambele nefiind identificate în acest incident”.

Hagari a mai spus că Hamas a mințit și cu privire la numărul victimelor exploziei.

„Au mers atât de departe încât au umflat numărul victimelor”, spune el.

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat imagini care dovedesc că spitalul din Gaza a fost bombardat de teroriștii islamici.

Explozia de la spitalul Baptist Al-Ahli din Fâșia Gaza nu a fost cauzată de muniția israeliană.

Imaginile arată că în zonă a fost provocat un incendiu de proporții în urma exploziei, dar nu există niciun crater. Or, explică armata Israelului, rachetele sale produc cratere mari în pământ.

Imaginile filmate cu drona indică arată schije care au aterizat pe acoperișul clădirilor din apropiere, care sunt aproape intacte. Israelul a respins acuzațiile potrivit cărora unul dintre atacurile sale aeriene ar fi cauzat explozia.

Autoritățile au declarat că aceasta s-ar fi produs din cauza unei rachete lansate de gruparea teroristă palestiniană Jihadul Islamic.

Și alte imagini, inclusiv o transmisiune în direct a postului Al Jazeera, au arătat că explozia ar fi fost cauzată de o rachetă eșuată din Gaza.

IDF publishes drone footage showing before and after the failed Islamic Jihad rocket slammed into the parking lot of the Ahli hospital in Gaza. pic.twitter.com/X4W9Jo18D1

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023