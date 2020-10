Dar avansul nu e de nedepășit, iar alegerile încă nu s-au terminat, scrie NationalInterest, precizând că istoria recentă a sondajelor sugerează că finalul jocului poate fi schimbat de o serie de scenarii neașteptate.

NI prezintă cinci astfel de scenarii, în ordinea posibilităților, care pot provoca surprize la aceste alegeri.

1. O surpriză puternică la sfârșitul lunii octombrie poate perturba traiectoria campaniei.

Studiu de caz: anunțul lui James Comey cu 11 zile înainte de alegerile din 2016, potrivit căruia FBI a redeschis ancheta asupra e-mailurilor lui Hillary Clinton. Asta ar fi putut transera suficiente voturi în statele câmpului de luptă pentru alegerea lui Trump. Surpriza din octombrie ar putea fi asemănătoare, cu „topirea” publică a lui Joe Biden, în contextul unor dezvăluiri senzaționale.

2. Erori semnificative de votare din statele-cheie. Destul pentru ca Trump să câștige o majoritate de voturi

În state precum Wisconsin și Michigan, esențiale pentru rezultatul din 2016, sondajele de preselecție au indicat un avantaj clar pentru Hillary Clinton, avantajj care s-a evaporat când s-au numărat voturile. Astfel de erori nu sunt comoplet excluse în 2020. Acest scenariu e doar o reluare din 2016. Dacă istoria sondajelor electorale ne spune ceva, nu trebuie să ne așteptăm ca alegerile sau eșecurile sondajelor să se repete.În plus, în 2020 se acordă mult mai multă atenție sondajelor în statele-cheie decât acum patru ani.

3. Scenariul din 1996 se concretizează

E un scenariu nuanțat care amintește realegerea lui Bill Clinton în 1996, când l-a învins pe republicanul Bob Dole cu 8,5 puncte procentuale, o marjă confortabilă, dar nu atât de mare cum aniticipau sondajele. Sondajele din 1996 nu l-au ratat pe câștigător, dar unele s-au situat cu mult peste marja finală. Un astfel de scenariu nu se poate repeta decât dacă Biden va avea un avans de două cifre în etapele finale ale campaniei, moment în care cursele prezidențiale devin toto mai strânse. Acum, avansul lui Biden, conform RealClearPolitics, e de 8,6 puncte.

4. Alegătorii mai timizi pro Trump ies în număr mare în state-cheie

Această teorie are la bază faptul că, pentru a nu fi dezaprobați, unii susținători ai lui Trump își ascund preferințele electorale în sondaje. Acești susținători „sub acoperire” sau „timizi” pot înclina balanța pentru Trump. Acest scenariu nu e posibil, pentru că numărul acestor alegători nu va fi atât de mare încît să schimbe soarta alegerilor.

5. Un fiasco total al sondajelor, precum cel din 1948

Un scenariu care are șanse foarte mici să se repete având în vedere tehnicile de sondare care au evoluat. Oricum trebuie amintit că la alegerile din 1948, Dewey vs Truman, Gallup și alții dădeau în sondaje înfrângerea umilitoare a președintelui Harry Truman în fața republicanului Thomas E. Dewey. Dar Truman a obținut o victorie categorică împotriva adversarului său. Așadar, chiar dacă „scenariul 1948” oferă un precedent, este, în 2020, cel mai puțin probabil la care am putea să asistăm.