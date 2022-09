Cinci polițiști de frontieră au fost trimiși în judecată, după ce ar fi luat mită în pandemie, de la șoferii de TIR

Cei cinci polițiști de frontieră au luat, în perioada martie – mai 2021 sume de bani cuprinse între 50 de lei și 100 de euro, de la conducători auto ai camioanelor de transport marfă. Decizia de trimitere în judecată a fost luată de către procurorii din Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Polițiștii au luat mită de la șoferi

Banii primiți ar fi fost pentru:

a facilita acestora reducerea timpilor de aşteptare, în coloana ce se formează pe drumul european E60, fapta fiind săvârșită în legătură cu atribuțiile de serviciu ale funcționarului;

pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu referitoare la carantinarea persoanei în cauză;

neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu referitoare la controlul documentelor transportatorilor de marfă.

Dosarul celor cinci inculpați a fost trimis către Tribunalul Bihor. Împotriva unui inculpat s-a luat măsura menținerii sechestrului asigurător, având în vedere că s-a constatat o disproporție vădită între veniturile licite ale acestuia și averea sa.

„Cei cinci inculpaţi s-au aflat sub măsura reţinerii şi a arestului preventiv în perioada 07.12.2021 – 17.12.2021, sub măsura arestului la domiciliu în perioada 17.12.2021 – 31.12.2021, iar ulterior sub măsura controlului judiciar din 01.01.2022 pe o perioadă de 120 de zile”, se arată în comunicatului transmis de Direcția Generală Anticorupție (DGA).

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul DGA – Serviciul Județean Anticorupție Bihor și Structura centrală.

În pandemie au fost descoperite mai multe cazuri de luate de mită

Pe timpul pandemiei, și alți polițiști de frontieră au luat mită pentru a-i scuti de șoferi de carantină. În mai 2020, Curtea de Apel Oradea a eliberat sub control judiciar doi polițiști de frontieră care au luat mită de la patru români care s-au declarat șoferi de TIR pentru a nu intra în carantină. Era singurul dosar de luare de mită în legătură cu pandemia.

Motivarea judecătorilor a fost că oamenii legii sunt bine integrați în societate, nu au comis o faptă cu violență și sunt la primul contact cu legea penală, potrivit Europa Liberă.