A avut PUTEREA a două BOMBE ATOMICE! Dezvăluiri incredibile despre FURTUNA care a îngrozit România

Despre femomenul meteorologic care a îngrozit România, şi care a avut loc la sfârşitul lunii aprilie a fost explicat de Directorul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, Gheorghe Caunei.





Potrivit directorului, în astfel de cazuri, angajatii sistemului naţional antigrindină trag în norii cumulonimbus. În acest fel rachetele eliberează iodura de argint în interiorul norului înainte de formarea grindinei. Astfel nucleele sau „pietrele” nu mai pot creşte în dimensiuni şi rămân la dimensiuni reduse şi cad pe pământ fără a produce pagube, potrivit realitatea.net

„Sistemul nostru antigrindina este organizat in unitati. Fiecare unitate are, la randul ei, puncte de combatere. Iar fiecare punct de combatere are mai multe puncte de lansare (de unde se trag rachetele cu iodura de argint - n.red.).

In zona Prahova - la care ne referim acum - sistemul astfel organizat protejeaza circa 200.000 de hectare de culturi. In dupa-amiaza zilei de 30 aprilie, a patruns, mai intai, in aceasta arie de protectie o celula pe care noi am neutralizatat-o, fara probleme, potrivit procedurilor noastre.

Problema acolo a fost alta. Inainte sa intre in zona de protectie - deci inainte sa putem interveni asupra lor - trei celule care se apropiau dinspre Bucuresti s-au unit si au creat o supercelula. Aceasta avea o dimensiune iesita din comun si puterea a doua bombe atomice", a declarat Gheorghe Caunei.

