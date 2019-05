Ciclism. Doi români calificați în cea mai mare cursă din lume. Cine sunt reprezentanții noștri și cât vor avea de parcurs

Ciclistul Ștefan Hodi, originar din Lugoj, s-a calificat în cea mai importantă cursă de anduranță a lumii, care solicită la maximum rezistența sportivilor, cea între Paris – Brest – Paris.





Cursa are o lungime totală de 1.220 de kilometri, iar diferența de nivel este de 1.000 de metri, ceea ce face ca traseul să fie extrem de dificil pentru competitori, arată portalul www.expresdebanat.ro.

Evenimentul va debuta în data de 18 august și va avea startul din apropierea Parisului. Este o întrecere la care vor participa 6.300 de cicliști de pe întreg globul.

Pentru a se califica în această cursă, Ștefan a trecut prin alte întreceri. Stabilind și un record personal.

„În martie am luat brevetele de 200 și 300 de kilometri, în aprilie – de 400 km, și acum, în 24-26 mai, am luat și brevetul de 600 km.

Acestea îmi asigură calificarea sută la sută, mai trebuie doar formalitatea înscrierii”, povestește Ștefan Hodi.

În continuare el face referire la cursa de 600 de kilometri, pe care i-a parcurs în 36 de ore și 30 de minute. Acesta e un record personal.

Ciclistul lugojean povestește că ultimii 200 de kilometri i-a parcurs cu dureri de spate.

În plus, drumurile din Ungaria s-au dovedit mult mai proaste, în comparație cu cele din România.

”Primii 50 de km în România au fost foarte buni, dar în Ungaria, vă spun sincer, drumurile au fost foarte proaste, numai gropi, mulți rutieri s-au plâns de condiții.

Am avut un avans bun, așa că, din cauza durerilor de spate, pe ultimii 200 km nu am forțat, am mers doar cu 15 – 17 km/h. Sunt foarte mulțumit de noua bicicletă”, a spus Ștefan Hodi pentru publicația citată.

În acest an va mai fi un român calificat în cursa Paris – Brest – Paris. Este vorba despre Marius Socaci, din Arad.

Cât despre Ștefan Hodi, el participă pentru a doua oară la cea mai mare cursă ciclistă din lume. O experiență similară a avut-o în 2015. Atunci a primit certificatul Super Randonneur.

