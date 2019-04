CIA și-a făcut cont de Instagram

Agenția Centrală de Informații a SUA și-a creat propriul cont de Instagram și a publicat o primă fotografie. textul alăturat este limpede: ”I spy with my little eye”





