Christopher Plummer și Sunetul Muzicii.

Christopher Plummer a refuzat întotdeauna să se refere la cel mai faimos film al său prin titlul său real – The Sound of Music/ Sunetul Muzicii. Pentru el, era The Sound Of Mucus, sau S&M – o referință deloc subtilă la sado-masochism. Dedicând un scurt capitol din autobiografia sa de 600 de pagini filmului atât de iubit de public – a câștigat cinci premii Oscar în 1966, însă niciunul dintre ele nu a fost pentru Plummer – a deschis cu un citat: „Vizionarea Sunetului Muzicii este ca și cum aș fi bătut până la moarte cu o felicitare Hallmark”

Christopher Plummer, care a murit la vârsta de 91 de ani, a jucat rolul căpitanului Von Trapp, tatăl văduv al a șapte copii, care angajează o fostă călugăriță ca să fie guvernanta lor și se îndrăgostește de ea. Era domnișoara Julia Andrews, întruchiparea lui Mary Poppins, femeia cu vocea unui înger care triumfase pe Broadway și West End în My Fair Lady.

Pe de altă parte, Plummer nu putea fredona nici măcar o notă dintr-o melodie într-un stil alpin. Nici măcar nu avea obiceiul de a cânta la duș – și în Sunetul Muzicii, deși încă nu știa, vocea lui va fi dublată de cea a unui cântăreț veritabil. Când producătorii, 20th Century Fox, i-au cerut să înregistreze o „piesă de ghid” sau versiunile mimate ale melodiilor Rodgers și Hammerstein pentru a ajuta la filmarea scenelor muzicale, el a refuzat categoric.

Von Trapp – un rol disprețuit

Apoi, actorul a cerut mai mult timp și a insistat că va părăsi filmul dacă îl vor obliga să cânte. Compania de film a ripostat amenințând un proces de 2 milioane de dolari. În cele din urmă, a fost cucerit: șeful studioului Richard D. Zanuck a vizitat platoul și, în fața tutror actorilor, i-a adus laude până când a acceptat să se întoarcă.Chiar și atunci, Plummer disprețuia rolul care i se dăduse. Pentru el, Von Trapp era „ca o figură din carton, lipsită de umor și unidimensională…călduță…sărac…egocentric”.

Majoritatea actorilor ar fi salutat rolul ca fiind marea lor șansă. Christopher Plummer, deși a petrecut anii 1950 jucând roluri secundare în dramele TV, nu avusese până la acel moment aproape nicio experiență de film. Majoritatea publicului nu auziseră niciodată de el. Cu toate acestea, el s-a prezentat în culori deloc vesele: „Eram un tânăr răsfățat, arogant. Răsfățat de prea multe roluri grozave în teatru. Deși poate părea ludic, am adăpostit totuși snobismul actorului de scenă de modă veche față de realizarea de filme.

Așa că nu este de mirare că și-a câștigat o reputație proastă în timpul realizării The Sound Of Music: un nepoliticos, agresiv, băutor din greu, ciudat, cu gura mare.

Dar timpul le-a rezolvat pe toate. Aseară, după ce au apărut vestea morții lui Plummer, Julie Andrews i-a adus un omagiu, spunând: „Lumea a pierdut un actor desăvârșit, iar eu am pierdut un prieten drag. Prețuiesc amintirile muncii noastre împreună și tot umorul și distracția pe care am împărtășit-o de-a lungul anilor.”

