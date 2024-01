Tragedie în Caraibe. Un actor de la Hollywood și fiicele sale au murit într-un accident aviatic

Christian Oliver, un actor american de origine germană, precum și fiicele sale Annik și Madita Klepser, au murit împreună cu pilotul într-un accident aviatic, petrecut pe o insulă din St Vincent și Grenadine din Caraibe.

Cum s-a petrecut accidentul aviatic

Oliver și fiicele sale erau pasageri la bordul unui avion cu un singur motor care a decolat la aproximativ 12:10 ora locală de la un aeroport din Bequia, o insulă mică care aparține națiunii St Vincent și Grenadine, potrivit autorităților.

Oficialii de la poliția regală St Vincent și Grenadine au declarat că avionul, care se îndrepta spre St Lucia, a întâmpinat dificultăți tehnice la câteva momente după decolare și apoi s-a prăbușit în mare.

Pescarii, scafandrii și membrii gărzii de coastă a națiunii au coborât la locul accidentului și personalul militar a reușit să recupereze cele patru cadavre ale persoanelor de la bordul avionului.

Cine a fost Christian Oliver

Oliver, în vârstă de 51 de ani, fiicele sale Annik și Madita Klepser, 10 și 12 ani, respectiv pilotul și proprietarul avionului, Robert Sachs, au fost declarați morți la fața locului de personalul medical, a declarat poliția. Garda de coastă au adus trupurile lui Oliver, fiicelor sale și lui Sachs la o morgă locală cu barca, iar autopsiile menite să determine cauzele exacte ale morții.

Accidentul de joi a atras un val global de condoleanțe pentru familia și prietenii actorului târziu, care își terminase filmările finale pe platourile de filmare ale unui film viitor intitulat „Forever Hold Your Peace”, lansat cu doar cinci zile înainte de Crăciun, a relatat Deadline.

Regizorul Forever Hold Your Peace, Nick Lyon, i-a adus un omagiu lui Oliver târziu joi, postând o fotografie pe Instagram cu el și actorul în ultima lor zi de filmare.

Christian Oliver, regretat pe mapamond

„Am vorbit despre producția unui film împreună timp de ani și în sfârșit am făcut-o”, a scris Lyon, adăugând că el și Oliver au lucrat la cinci proiecte împreună: „Vă mulțumesc că ați fost un coleg, actor și un prieten minunat”.

Co-starul său Forever Hold Your Peace, Bai Ling, a publicat, de asemenea, un omagiu pentru Oliver pe Instagram, numindu-l „un actor atât de curajos și o persoană frumoasă”. Ling, care a remarcat că Oliver era în vacanță când a murit, a adăugat: „Viața [este] atât de frumoasă, dar atât de imprevizibilă și atât de prețioasă. Să ne iubim și să ne prețuim viața în fiecare moment.”

Cariera actoricească a lui Oliver a debutat în 1994, cu un rol de 26 de episoade în emisiunea „Saved by the Bell: The New Class”. Din 2006 până în 2008, el a interpretat personaje în „The Good German” al lui Clooney și Cate Blanchett, „Speed Racer” al lui Emile Hirsch, îm „Valkyrie” al lui Tom Cruise și în „The Three Musketeers”. Actorul a dat voce și personajelor din jocuri video precum Call of Duty WW2, Medal of Honor: Above and Beyond și Medal of Honor Underground, potrivit The Guardian.