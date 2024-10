Chitara „Taylor Swift”, distrusă de un bărbat. Acesta a plătit 4.000 de dolari pentru ea 

Un bărbat a distrus o chitară cu un ciocan în Texas. Acesta ar fi putut crede că obiectul fusese semnată de Taylor Swift, dar nu era, de fapt, o chitară oficială certificată de Swift.

Într-un videoclip care a devenit viral, bărbatul care avea un ciocan mic la el, după ce ar fi cumpărat la o licitație de caritate pentru 4.000 de dolari această chitară. O postare pe X cu clipul care arată distrugerea chitarei a fost vizualizată de peste 22 de milioane de ori de când a fost distribuită duminică seara.

Omg lol!!!! Guy bought a signed Taylor Swift guitar at a live auction for $4,000, only to destroy it 🔥🔥😭😭 pic.twitter.com/zj5kHdygbU

— TONY™ (@TONYxTWO) September 30, 2024