Chirurgul Narcis Copcă l-a învins pe Vlad Voiculescu cu 4 la 0. „Transplantul pulmonar a câștigat în fața cărăușilor de medicamente și a comisioanelor”

Sistemul medical românesc are multe lipsuri și e ghidat de orgolii. „Nu e ușor să fii primul!”, o expresie pe care așii medicinei noastre o folosesc cu un sens diferit de cel uzual. O expresie rezultată din realitatea nenorocirilor făcute de diverși, adevărați mafioți, fără scrupule sau conștiință, adânciți în jocuri politice pentru miza banului și a puterii. Cine mai vrea în România să fie deschizător de drumuri pentru generațiile viitoare? În medicină, nimeni. Plata faimei rezultate din reușite vine imediat și implică cercetări penale, defăimarea ta și a familiei, chiar și pierderea locului de muncă. Toate acestea pe spinarea suferinzilor agățați de viață cu dinții și cu speranța naivă a unei schimbări. Dr. Narcis Copcă, managerul spitalului Sf. Maria din Capitală, în „inconștiența” lui, s-a luptat ca România să aibă transplant pulmonar.





De la acuzele tehnocraților și șicanele lui Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății pe o perioadă infimă de timp, dr. Copcă a reușit, într-un singur an, să realizeze patru transplanturi pulmonare, ultimul fiind realizat săptămâna trecută. Un număr foarte mare, pentru un centru de transplant aflat la început, și o reușită aplaudată internațional pentru patru transplanturi consecutive, cu evoluție favorabilă a pacienților. Deci, niciun deces. În an centenar, Spitalul Sfânta Maria a marcat una din puținele realizări notabile.

De ce e bine să avem transplant pulmonar, dacă până acum statul a decontat în străinătate?

O întrebare care subliniază trecutul și nu viitorul și care a fost de folos, în perioada guvernării lui Dacian Cioloș, pentru a pune frâne startului acestui program. Asta pentru că lipseau informații esențiale.

Corect ar fi fost să fie puse întrebări precum: Câte transplanturi pulmonare pot asigura țările străine pentru români? Foarte puține. Așa cum EVZ a arătat în anchetele precedente, capacitatea de preluare a pacienților români de către clinici și spitale străine se situează în jurul a 1%. Apoi, cât costă un transplant în afară și cât costă în România? Diferența de preț este chiar și de 400 de mii de euro: 100 de mii în România, 500 de mii în Germania.

Aceste costuri se suplimentează cu alte sume uriașe pentru recuperarea postoperatorie. Evident, omul în suferință acceptă să fie departe de casă, într-un spital european cu puține nosocomiale. În țară, însă, rămân sute de bolnavi înghesuiți pe lista de așteptare, primind explicații că „nu sunt bani. Banii au plecat pe deconturi, în afară”.

Deci, în loc să se investească în a avea „bucătăria proprie” în ceea ce înseamnă transplant, medicina viitorului, îi ajutăm pe alții să crească și săși facă orașe-medicale, cât și pe unii „cărăuși de pacienți” din țară să-și ia comision.

Despre toate aceste aspecte, în exclusivitate pentru EVZ, dr. Narcis Copcă, directorul primului program de transplant pulmonar din România și managerul Spitalului Clinic „Sfânta Maria” clarifică și explică aspectele esențiale ale acestei file de istorie pentru medicina românească.

Românii fac transplant pulmonar la ei în țară!

- Evz: Felicitări pentru această reușită, domnule dr. Copcă! Spuneți-ne cine sunt ceilalți medici care merită felicitări pentru reușită.

- Dr. Narcis Copcă: Ca de obicei: dr. Igor Tudorache, dr. Stroescu, dr. Rurac, dr. Popa, coordonatoarea de la ATI, dr. Iuliana Vergu și dr. Carmen Constantin. Plus asistentele. Reușita unui transplant este, în egală măsură, datorată chirurgilor, cât și celor de la anestezie și terapie. Oamenii sunt tentați să se focuseze pe chirurgi și, uneori, terapia intensivă este mai importantă decât suntem noi, chirurgii.

- Cine a făcut prelevarea organelor? E important să spunem care este aportul acestor medici pentru transplant...

- Dr. Chiriță, împreună cu asistenta lui, Dr. Mareș, au fost la Oradea pentru prelevare. O bună prelevare și respectarea timpilor și a procedurilor înseamnă o șansă în plus pentru pacient. Aportul acestor medici este foarte important. Despre restul organelor... Inima cred că s-a dus în altă țară, ficatul s-a dus la Fundeni. Donatorul a fost un bărbat în vârstă de 42 de ani.

- Câte centre medicale se pot lăuda cu un număr de patru transplanturi pulmonare într-un singur an?

- Dacă vă uitați în istoricul țărilor, în primii ani ai lor, o să vedeți că în Cehia și în Polonia se făceau câte două și le mureau pacienții. Au mers ani de zile cu acest handicap. Reușita nu stă în numărul de cazuri, ci în succesul lor. Oricum, patru este un număr între 3 și 5, cât ne propusesem în primul an. Toate au avut viabilitate, pacienții sunt foarte bine. Ce a ieșit din tipar a fost că ultimele două cazuri au fost extrem de complicate, în sensul că pacientul cu numărul trei a fost, din punct de vedere chirurgical, un caz extrem de complicat, iar la ultima pacientă, ne-am confruntat cu o fibroză care o îndrepta spre ultima sută de metri. O simplă răceală i-ar fi fost fatală.

- Au fost emoții mari la ultimul transplant?

- În mod surprinzător, atmos fe ra a fost extrem de relaxată, datorită doctorului Tudorache. E foarte important ca echipa să fie sigură pe ea, astfel orice anomalie este gestionabilă. Totodată, chiar dacă a fost o operație foarte complexă și cu riscuri foarte mari, dar miza era viața unei paciente care nu ar fi trăit fără transplant, iar asta a primat în decizia de a realiza intervenția.

- O reușită foarte frumoasă pentru România, în an Centenar.

- Putea să fie o reușită a anilor trecuți. Am mai spus-o: am fost furați de un anume ministru (n.r. face referire la Vlad Voiculescu), prin dreptul nostru de a fi finanțați. Era o obligație să semneze, din moment ce eram acreditați. Am fost jigniți și s-a spus că suntem în lumea a treia, deși el nu a pus piciorul niciodată în spital... Nu mai vreau ministru striper sau parașutat! Singura menire a lui Vlad Voiculescu a fost să facă dosare penale doctorilor. Doar că dosarele nu a avut pe ce să le facă. Toată lumea mă întreaba: După ce ați avut toate plângerile penale, după ce ați fost vânat și hăituit, cum de v-ați mai implicat? Așa e constituția noastră! Ar fi fost trist să ne luăm echipa și să mergem în altă țară. Există un Dumnezeu care ajută și el să se regleze nedreptățile.

- Acum se fac investiții în acest sens, pentru programul de transplant pulmonar?

- Nu am zărit în afără de cazul menționat un ministru obtuz, care să nu treacă peste interesul personal. Au fost proceduri firești și documente semnate, nu oprite din drum pe criterii personale. În momentul de față, în calitate de participant direct la transplant și șef de centru de transplant, vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au crezut în noi. Toți șefii ierarhici, de la primărie, de la sectorul 1, de la Minister... Am fost uimiți de deschiderea lor pentru acest program. Le mulțumim tuturor colegilor, decidenților administrativi sau politici. Și menirea noastră și singura mulțumire în această bătălie cu moartea, numită transplant, este că putem să ne folosim cunoștința și atașamentul față de pacient, pentru pacient. Bani... Nu vă imaginați că primim altceva decât mulțumirea pacientului. E exclus să se gândească cineva că noi am avea vreun interes. Interese sunt în zona ONGurilor, SRL-urilor care duc români pe bani mulți în afară. Din păcate, ca în toate țările lumii, încrengătura din aceste ONGuri și lumea politică reușesc să promoveze debutanți - care le sunt tributari și care deservesc pacientul. Nu este un fenomen inventat în România, dar ar putea fi evitat.

- Despre efectuarea unui transplant de plămâni plus cord ce puteți să-mi spuneți?

