China, dată de gol! Comuniștii de la Beijing susțin războiul lui Putin

China salvează economia Rusiei. Occidentul a pedepsit Rusia impunând sancțiuni și îndemnând instituțiile bancare să retragă operațiunile din țară. Cu toate astea, creditorii chinezi au păstrat legătura cu Kremlinul.

Mișcările a patru dintre cele mai mari bănci din China fac parte din eforturile Beijingului de a promova renminbi ca monedă globală alternativă la dolar. Expunerea Chinei la sectorul bancar al Rusiei a crescut de patru ori în cele 14 luni. Banca Industrială și Comercială a Chinei, Bank of China, China Construction Bank și Agricultural Bank of China și-au crescut expunerea față de Rusia. S-a ajuns la 9,7 miliarde USD, potrivit datelor băncii centrale ruse. ICBC și Bank of China reprezintă 8,8 miliarde USD din active.

China n-a renunțat la colaborarea cu Rusia

Raiffeisen Bank din Austria – banca străină cu cea mai mare expunere în Rusia – și-a crescut activele în țară cu peste 40%, de la 20,5 miliarde dolari la 29,2 miliarde dolari. La scurt timp, Raiffeisein și-a redus activele la 25,5 miliarde de dolari din martie. Creșterea tranzacționării cu renminbi evidențiază pivotarea economică a Rusiei către statul lui Jinping. Comerțul dintre cele două țări a atins un record de 185 de miliarde de dolari în 2022.

Vladimir Putin va efectua în luna octombrie prima sa vizită oficială în străinătate de la intrarea în vizorul Curții Penale Internaționale (CPI) pentru crime de război în Ucraina. Destinația aleasă de liderul de la Kremlin este China, potrivit FT.

Vladimir Putin îl va vizita pe Jinping

Liderul de la Kremlin ar fi acceptat invitația președintelui chinez Xi Jinping de a participa la Forumul Belt and Road din octombrie. Aceasta ar fi prima călătorie a lui Putin în China din februarie 2022, când s-a întâlnit cu Xi pentru a proclama „prietenia fără limite” dintre Moscova și Beijing.

Cele două țări cooperează îndeaproape în eforturile lor de a contesta dominația geopolitică a SUA. S-a zvonit că autoritățile din China i-au oferit lui Putin și ajutor militar. Beijingul a mai susținut Moscova împotriva efortului Occidentului de a izola Rusia pe scena internațională.