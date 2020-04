Ministrul de externe australian, Marise Payne, a avertizat luni China să nu încerce „constrângeri economice” pentru a bloca intenţiile de anchetare a pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres.

Australia le-a cerut săptămâna trecută membrilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) să sprijine o revizuire independentă a originii şi răspândirii coronavirusului şi face lobby în acest sens pe lângă liderii mondiali. Ministerul de Externe de la Beijing s-a opus iniţiativei, reaminteşte Reuters.

Ambasadorul chinez în Australia, Cheng Jingye, a amenințat prea puțin voalat țara de la antipozi. El a afirmat într-un interviu publicat luni pe pagina întâi a ziarului The Australian Financial Review că „publicul chinez” ar putea evita produsele şi universităţile australiene. „Poate că oamenii obişnuiţi vor spune: ‘de ce am bea vin australian? de ce am mânca vită australiană?’, a avertizat diplomatul.

El a adăugat că şi turiştii s-ar putea „răzgândi” în privinţa vizitelor în Australia, iar „părinţii studenţilor se vor gândi şi ei (…) dacă e cel mai bun loc unde să-şi trimită copiii”.

Ambasada Chinei la Canberra a emis deja un avertisment pentru studenţii chinezi, conform căruia călătoriile în Australia prezintă riscuri de siguranţă.

Exportul de energie, educaţia şi turismul sunt principalele surse de venituri externe ale Australiei, iar China este cea mai mare piaţă pentru acestea, în special pentru carnea de vită şi pentru vin.

În 2018, când relaţiile diplomatice bilaterale erau tensionate, partea chineză a întârziat importurile de origine australiană şi a suspendat temporar importul unor categorii de carne de vită.

În acest context, Payne a comunicat luni că Australia a cerut „din principiu” investigarea independentă a epidemiei de COVID-19, care a pornit din oraşul chinez Wuhan. Ea a susţinut că o „evaluare onestă” a pandemiei ar urma să întărească rolul OMS.

