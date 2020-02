Cosette Chichirău, candidat USR la primăria Iași, ar fi trebuit să ia parte, duminică, la o dezbatere, alături de Liviu Iolu, candidat din partea PLUS. Însă, Cosette n-a mai ajuns la evenimentul respectiv și l-a lăsat pe contracandidat să vorbească singur.

„Îmi voi prezenta programul care deja este afişat pe site-ul meu. Acesta era scopul dezbaterii de azi, să ne prezentăm programele, atât eu cât şi candidatul USR, iar după aceea să alegem cel mai bun program, cea mai bună echipă pentru Iaşi.

Nu am fost anunţat direct. Am primit un mesaj că presa din Iaşi a fost anunţată de amânarea dezbaterii, lucru care pentru noi este neprotocolar, să zicem, pentru că a fost o dezbatere decisă împreună şi trebuia să o ţinem împreună. (…) Nu ştim motivele. Motivele trebuie să le aflaţi de la doamna Chichirău. Din punctul meu de vedere, îmi prezint programul astăzi, aşa cum am stabilit de altfel. Trebuia să îşi prezinte şi Cosette Chichirău programul”, a afirmat Liviu Iolu.

