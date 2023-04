Cheltuielile militare în Europa ajung la cifrele Războiului Rece din cauza conflictului din Ucraina

Cheltuielile militare în Europa au revenit în 2022 la niveluri nemaivăzute după Războiul Rece, determinate de conflictul din Ucraina, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).

Europa a fost continentul care a înregistrat cea mai mare creștere de la an la an a achizițiilor de arme, 13%, ceea ce împreună cu creșterea tensiunilor din Asia de Est a contribuit la faptul că cheltuielile mondiale au atins o cifră record de 2,2 trilioane de dolari (2 trilioane de euro), 3,7 % mai mult de la an la an în termeni reali (dublu fără a lua în calcul inflația) și echivalentul a 2,2% din produsul intern brut (PIB) global.

Raportul subliniază că 345.000 de milioane de dolari (315.000 de milioane de euro) au fost cheltuiți în Europa Centrală și de Vest, cu 30% mai mult decât în ​​2013 și o cifră care o depășește pentru prima dată pe cea din 1989, coincizând cu sfârșitul Războiului Rece.

Finlanda, cu 36% mai mult, Lituania (27%), Suedia (12%) și Polonia (11%) au cunoscut cele mai pronunțate creșteri ale bugetului militar, iar planurile lansate de mai multe țări sugerează că cheltuielile în zonă vor continua să crească în viitor, subliniază SIPRI.

„În timp ce invadarea pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022 a afectat cu siguranță deciziile de cheltuieli în 2022, preocupările cu privire la agresiunea rusă s-au acumulat cu mult înainte. Multe țări din fostul bloc de Est și-au dublat cheltuielile militare din 2014”, scrie acest prestigios institut.

SUA, țara cu cele mai mari investiții în echipamente militare

Rusia, a treia ţară pe lista mondială, și-a majorat investițiile militare cu 9,2% până la aproape 86.400 milioane (78.860 milioane euro), 4,1% din PIB, în timp ce Ucraina a cunoscut o creștere record de 640%, 34% din PIB, fără a mai lua în calcul donaţiile primite din alte ţări.

În ciuda creșterilor înregistrate în Europa și în alte zone, Statele Unite își mențin dominația incontestabilă la nivel mondial: au cheltuit 877.000 de milioane de dolari (880.469 de milioane de euro), 39% din total și de trei ori mai mult decât China, a doua pe listă.

Această cifră reprezintă o creștere de 0,7% față de 2021, care ar fi „mult mai mare”, dacă țara nu ar fi înregistrat cea mai mare inflație din 1981, și ar fi fost determinată de nivelul „fără precedent” al ajutorului militar acordat Ucrainei.

Cele 19,9 miliarde alocate anul trecut de SUA Ucrainei reprezintă cea mai mare sumă de ajutor militar acordat unei țări de la Războiul Rece, explică SIPRI, dar reprezintă doar 2,3% din totalul cheltuielilor militare ale SUA.

India, cu 6% mai mult, și Arabia Saudită, cu 16%, completează primele cinci poziții în privința cheltuielilor anuale, urmate de Marea Britanie, Germania, Franța, Coreea de Sud și Japonia, cu Ucraina pe locul unsprezece.

Spania coboară un loc şi ajunge pe poziţia a șaisprezecea, cu o cheltuială de 20.300 milioane (18.500 milioane euro), cu 7,3% mai mult decât în ​​2021, chiar înaintea Braziliei.

Raportul evidențiază și creșterea înregistrată în Asia și Oceania, impulsionată de China și Japonia, cu creșteri în ultimul an de 4,2% și, respectiv, 1,1%, care în cazul nipon este cea mai mare creştere înregistrată din 1960.

În America Centrală și Caraibe s-a înregistrat o scădere de 6,2%, determinată de o scădere de aproape zece puncte a cheltuielilor militare ale Mexicului, în timp ce în America de Sud scăderea cheltuielilor a fost de 6,1%, în acest caz din cauza scăderii investițiilor braziliene, potrivit EL PERIODICO, citat de Rador.