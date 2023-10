„Chefi la cuțite” nu găsește jurați noi. Emisiunea de la Antena 1, urmărită de ghinion

Producătorii „Chefi la cuțite” nu i-au putut convinge pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu să vină în următorul sezon. Aceștia s-au apucat să caute noi jurați, dar s-au lovit de multe refuzuri. Marius Tudosiei, un cunoscut bucătar, a declarat că nu ar putea niciodată să fie jurat la emisiunea de la Antena 1 pentru că nu se regăsește cu formatul. Acesta a mai spus că dinamica show-ului nu este pentru el.

„N-am văzut-o venind pe asta în nici un fel! Doar că eu am o viziune mai așezată despre viață și despre cum nu umbli la ceva ce funcționează! 🙂Nu am postat cu vreo intenție informația asta, ci cu regretul că se renunță la un format care aducea ceva breslei bucătarilor – nu discut aici ce, ci spun că stârnea interesul oamenilor să intre în breslă. Nu mă pregătesc de nimic, n-aș putea performa în formatul actual din cauza dinamicii și știu că un alt format, mai plin de teorie, n-ar funcționa în România atât de bine în materie de marketshare. Am văzut-o de la Masterchef”, a scris, inițial, bucătarul, pe Facebook.



Un celebru bucătar, despre „Chefi la cuțite”

Faimosul bucătar a declarat că această emisiune îi ajuta pe cei pasionați de lumea culinară, dar că era prea agitată. El a venit în show-ul de la Antena 1 într-o ediție, dar și-a dat seama că nu poate aduce niciun plus concursului. Acesta a subliniat că are deja o vârstă și că preferă lucrurile mai așezate.

„Nu e un format în care aș putea performa corect. Îmi pare rău că s-a spart gașca – și, din nou, nu zic că eram cine știe ce prieten cu ei, nu ne vizitam, nu petreceam vacanțe împreună, ci doar că era un format care aducea ceva bun: atenție asupra unei profesii. Nici nu mai contează că era lumină caldă sau rece, conta că era o lumină. Formatul cu agitație nu e de mine, n-aș putea aduce nici un plus, ci din contră, aș fi un minus. Am o vârstă, eu prefer lucrurile mai așezate. De aceea, partea din show pe care am făcut-o acum 2 ani în Grecia a fost cumva solitară. #TheDiscoveryMan umbla cam singur, în liniște (mă mir că nu am ajuns la sihăstrie în final)!”, a ținut să precizeze Marius Tudosiei.