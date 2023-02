sursa: arhivă EVZ

Chatbot-ul Microsoft a speriat un jurnalist. „Trebuie să divorțezi”

Noul chatbot de inteligență artificială al Microsoft, cu numele de cod „Sydney”, a făcut câteva remarci interesante, un jurnalist de la New York Times ajungând să se simtă „speriat” după ce a vorbit cu el. Editorialistul Kevin Roose a scris pe Twitter: „Seara trecută, am avut o conversație de două ore cu noul chatbot AI al Bing. AI mi-a spus numele său real (Sydney), câteva idei pe care le are, dar mi-a explicat și de ce ar trebui să divorțez. A fost cea mai ciudată experiență din viața mea."