CFR Cluj-Unirea 3-0. Ce l-a dezamăgit pe Dan Petrescu și ce mesaj a avut pentru Louis Munteanu

Echipa CFR Cluj a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a cincea a Superligii. Dan Petrescu a primit două cartonașe galbene în decurs de câteva minute. „Numai pe capul meu a stat”, a spus tehnicianul de 56 de ani după partidă.

CFR Cluj- Unirea: 3-0

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj s-a declarat ”fericit de rezultatul echipei pe care o coordonează.

„Trei puncte mari pentru noi, ţinând cont că am schimbat echipa. Toţi şi-au făcut datoria, nu pot spune că a fost un jucător sub alţii. Sunt fericit pentru rezultat”, a spus Petrescu după partidă.

Dan Petrescu, criză de nervi după prima repreziă

Petrescu a avut o singură mare nemulțumire la meciul câștigat cu 3-0 de echipa lui: eliminarea din prima repriză din cauza gesturilor pe care le-a făcut.

Dan Petrescu a făcut o criză de nervi la finalul primei reprize. Andrei Chivulete i-a arătat două cartonașe galbene în decurs de două minute, scrie GSP.

„Sunt dezamăgit puţin de eliminare pentru că în Europa şi oriunde am antrenat nu am fost eliminat, în România am fost tot timpul eliminat. Toţi antrenorii din lume sunt agitaţi, ar fi numai cartonaşe roşii! Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru. Numai pe capul meu a stat.

Nu se uita la cealaltă bancă. Toți antrenorii din lume sunt agitați. Mi s-a părut că s-a grăbit cu această decizie. La meciul următor n-o să pot sta pe bancă, îmi pare rău pentru asta”, a comentat Petrescu după partidă.

Dan Petrescu, mesaj pentru Louis Munteanu

Louis Munteanu a fost marcatorul a doua dintre cele trei goluri ale clujenilor cu Unirea Slobozia.

Petrescu l-a lăudat pe Louis Munteanu, dar a avut un mesaj clar pentru el.

„Să rămână umil, să fie liniștit. Să nu creadă că dacă a dat două goluri e cel mai bun jucător din lume. Îl felicit, s-a văzut că are clasă. Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Să știe că are concurență mare la Cluj. Nu e titular de drept. E o variantă pentru meciul de joi”, a mai spus tehnicianul.