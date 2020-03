CFR Cluj s-a impus cu scorul de 2-1 în partida cu Astra Giurgiu, disputată, luni, pe teren propriu, în prima etapă a play-off-ului Ligii I. Gazdele au marcat prin Ciprian Deac (9) și Alexandru Păun (81), oaspeții au punctat datorită lui Denis Alibec, în minutul 58, din penalty.

Dan Petrescu a criticat dur sistemul competițional, care a înjumătățit punctele echipelor, la finalul sezonului regulat.

„Să-mi explice cineva regula U21 că o iau razna. Ori pregătim naționala mare, ori pregătim naționala U21. Nu mă lasă să-mi folosesc jucătorii, îmi înjumătățesc punctele. Ăsta e campionatul proștilor. Lăsați-ne golurile. Am golaveraj 0-0. Păi, de ce am mai jucat un an? Lăsați-ne golurile.

Jucăm degeaba? Nu suntem normali. Jucăm de 7 ori și ne luați punctele. Avem cel mai bun atac, cea mai bună apărare, cele mai multe victorii, dar e degeaba. O iei razna în condițiile astea. De ce nu facem campionat de 18 echipe? Ăia în Portugalia, țară mai mică, cum de au 18? Noi avem echipe ca Timișoara, Rapid, UTA, care vor să joace în Liga 1, dar ținem doar 14 în prima ligă”, a spus Petrescu.

CFR Cluj este lideră, cu 29 de puncte, urmată de Craiova (26) și FC Botoșani (24).

Te-ar putea interesa și: