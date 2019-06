Update. EXPLOZIV: Congres Extraordinar al PSD la sfârșitul lunii. Demisia care i-a cutremurat pe social democrați

CEx PSD. Social democrații nu pot ajunge la un numitor comun în ceea ce privește data stabilirii Congresului PSD. Ca urmare a conflictului apărut pe această temă, Paul Stănescu a demisionat din funcția de președinte executiv interimar.





UPDATE - Congresul extraordinar al PSD va fi organizat pe 29 iunie.

UPDATE: Paul Stănescu este în contradicție cu Viorica Dăncilă, el dorindu-și un Congres al PSD în toamnă, în timp ce Dăncilă îl vrea organizat cât mai rapid.

UPDATE: Soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale.

Întrebată dacă există posibilitatea să fie contracandidați la alegeri, Gabriela Firea a spus „ar fi frumos, nu? Soțul meu este un om liber într-o țară liberă. Recunosc faptul că, deși ne consultăm pe marile subiecte care ne privesc, nu m-a consultat în privința acestei decizii, dar care orice soție îmi susțin soțul”.

UPDATE: Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține că este nevoie cât mai rapid de un Congres al PSD pentru a se gestiona corect conducerea partidului. De asemenea, el arată că PSD va veni cu un candidat la prezidențiale, dar nu prea devreme pentru a nu fi carne de tun.

„Este necesar să existe o conducere stabilă a partidului pentru a putea lua deciziile necesare, dar și pentru a putea gestiona majoritatea parlamentară.

Înțelegem că este nevoie de un candidat pentru a se pune tunurile pe el. Vom da un răspuns și la asta, dar vom alege persoana care are cele mai mari șanse să învingă candidatul opoziției”, a spus Buzatu.

UPDATE: Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat un semnal în PSD și a anunțat că în București s-a luat decizia ca alegerile să fie organizate în prima săptămână din septembrie. De asemenea, Firea le-a cerut colegilor din PSD să își păstreze lunile de vară pentru reflexie, iar Congresul să fie organizat în toamnă.

„La organizația de București am avut 2 ședințe și am convenit că graba strică treaba. Noi am decis că nu este momentul să ne focalizăm pe organizarea unei Conferințe de alegeri, aceasta va fi organizată în prima săptămână din septembrie.

Trebuie să analizăm foarte profund, nu doar la nivel superficial care au fost cauzele eșecului la europarlamentare și să găsim soluții pentru a ieși din acest impas. Este nevoie să venim cu un mesaj prin care să aratăm că am înțeles ceea ce s-a greșit și un mesaj prin care să dăm încredere tuturor românilor.

Nu este nevoie să ne concurăm pentru alegeri, adică să alergăm după scaune. Un Congres trebuie să aibă loc pentru alegerea candidatului la prezidențiale și pentru schimbarea statutului, dar în acest moment avem o conducere legitimă, care nu este contestată de nimeni. Doamna Dăncilă este președinte interimar al PSD, iar domnul Paul Stănescu președinte executiv interimar”, a declarat Gabriela Firea.

UPDATE: Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, înainte de ședința CEx al PSD, că nu a primit încă un răspuns de la președintele Klaus Iohannis în privința nominalizărilor la funcțiile de miniștri și de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.

Curs VALUTAR BNR! Surpriza URIASA inainte de weekend. Ce se intampla cu euro

Pagina 1 din 2 12