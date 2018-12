Cerere pentru BLOCAREA Secției de investigare a magistraților din CSM. Ce invocă judecătorul și ce legătură are Raportul MCV

Judecătorul Mihai Bălan, reprezentant al judecătorilor de la judecătorii și soțul procuroarei DNA Ionela Bălan, încearcă blocarea Secției de investigare a magistraților invocând noul raport MCV.





El a propus spre dezbatere o cerere pe care chiar el a formulat-o în 6 decembrie privind luarea unor măsuri instituționale de încetare a procedurii de numire a procurorilor la Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, conform luju.ro.

În susținerea cererii, Bălan a invocat recomandările Raportului MCV al Comisiei Europene privitoare la înființarea Secției. În raport se susține că Secția nu ar putea oferi garanțiile necesare pentru magistrați.

Dialogul din timpul ședinței Secției de judecători a CSM din 19 decembrie, cu privire la cererea judecătorului Mihai Bălan:

Mihai Balan: Dupa cum bine stiti, la inceputul lunii decembrie, am inaintat o cerere prin intermediul presedintelui CSM in care ii solicitam, in baza Raportului Comisiei Europene publicat in noiembrie 2018 sa luam masuri la nivel institutional de incetare a acestei proceduri de numire a procurorilor la Sectia speciala. Dupa cum bine stiti, una dintre principalele critici aduse modificarilor Legilor Justitiei a constat in aceasta Sectie speciala care in opinia celor de la Comisia Europeana, dar si de la Comisia de la Venetia, dar si a GRECO, nu ar avea garantiile necesare pe care trebuie sa le ofere magistratilor. Pentru remedierea acestei situatii, MCV spune printre altele, ca se recomanda luarea masurilor pentru suspendarea imediata a punerii in aplicare a legilor justitiei si a ordonantelor de urgenta succesive. Aceste recomandari din Raportul MCV sunt obligatorii, ne spune noua Curtea Constitutionala prin Decizia 2/2012, in care se arata ca pozitia de membru al UE impune statului acest mecanism si de a da curs recomandarilor stabilite in acest caz.

Prin urmare, eu stiu ca dvs ati inaintat lucrarea pe circuit pentru a fi solutionata, dar aceasta procedura aflandu-se in plina desfasurare, consider ca este necesar sa luam in discutie si acest aspect, motiv pentru care va solicit sa puneti pe buletinul de vot, nemaiexistand si un alt moment ulterior daca astazi desemnam Comisia.

Gabriela Baltag: Trebuie sa recunosc ca este o disperare mare pe aceasta Sectie, din pacate. Nu inteleg de ce, pentru ca lucrurile nu sunt decat benefice. Inteleg de la stimatul coleg, pentru ca eu astazi aud despre aceasta solicitare pe care ati facut-o, poate ca era bine sa ne intrebati si pe noi, ceilalti judecatori, daca chiar contam... Inteleg ca invocati MCV, da? Dvs care luptati pentru independenta judecatorilor, invocati recomandarea de la un organism politic.

Mihai Balan: Pentru mine, MCV si tot ce a recomandat de altfel (...) este o garantie. Pentru ca toate recomandarile din acest Raport nu vin decat sa ne sprijine in interior, sa facem o justitie independenta. Nu am vazut nicio recomandare care sa submineze cumva eforturile noastre, si stiti bine ca MCV a fost, pana la MCV-ul actual e drept, laudat pentru ca militeaza asa cum trebuie pentru independenta Justitiei. (...)

Gabriela Baltag: (...) Constat ca invocati o decizie a Curtii Constitutionale din 2012. Ma asteptam sa o invocati si pe cea din 2018, care tocmai a examinat la intrarea in vigoare a Legii constitutionalitate acestei Sectii. Pentru egalitate...

Mihai Balan: Eu nu am vorbit de constitutionalitate. MCV nu se ocupa de constitutionalitate. Nici macar Comisia de la Venetia, nici macar GRECO. Pur si simplu e vorba de o decizie a CCR care spune ca aceste recomandari sunt obligatorii. (...)

Simona Marcu: Comunicatul nostru s-a referit de la a face aprecieri (n.red. - legate de continutul Raportul MCV). Pur si simplu am semnalat niste erori factuale, erori cu privire la care cred ca am fost cu toti de acord.

Mihai Balan: Eu doar am spus ca nu am fost de acord si preferam o alta abordare.

Gabriela Baltag: Si care, doamna presedinta, cunoastem ca nu ar fi existat aceste erori daca nu ar fi existat dezinformarile venite pe canale tot din interiorul nostru. Despre ce vorbim?

Si pentru ca suntem la un moment de asumare, ati spus ca a fost asa de laudat MCV. Eu nu l-am laudat niciodata. Si de altfel, dvs stiti foarte bine ca atunci cand a venit echipa MCV la noi in Consiliu i-am spus doamnei presedinte ca la vizitele ulterioare de la MJ nu am dorit sa mai particip pentru ca parerea mea era ca deja echipa MCV a venit cu idei preconcepute. Nu avea foarte mare deschidere, numai sa bifam o intalnire nu reprezinta dorinta de a cunoaste realitatea. (...) Sa nu dezvoltam MCV-ul de unde a pornit si unde a ajuns. (...)

Evelina Oprina: La fel ca si colega mea, nu am stiut despre aceasta cerere. Am in fata Decizia CCR nr. 33/2018, prin care s-a verificat Legea nr. 304/2004, exista chiar si un paragraf, 129, prin care CCR analizeaza dispozitiile art. 148 din Constitutie cu privire la prioritatea de aplicare a prevederilor, atentie, tratatelor constitutive ale UE si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu. Iar CCR retine ca nu s-a invocat de nimeni niciun act european cu caracter obligatoriu care sa sustina vreo critica cu privire la aceasta Sectie. (...)

