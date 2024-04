Justitie Cercetarea și slabele investiții! Cătălin Hideg, la HAI România: „Bioterorismul trebuie foarte bine luat în seamă”







Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost invitatul de marți, 30 aprilie, al podcastului „HAI România” de la EVZ. Omul de afaceri a atras tot mai mult atenția în ultime parioadă. El s-a prezentat la DNA cu un denunț, dar și cu mi multe înregistrări audio cu foști oameni din structurile de informații din România.

Hideg este acum acuzat de folosire de documente false şi spălare de bani de către procurorii de la Parchetul European (EPPO). Afaceristul este, de asemenea, vizat și într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro. Hideg spune în cadrul podcastului EVZ că aceste acuzații i se aduc pe nedrept. Ar fi încercat cu mai mulți avocați să rezolve situația, însă în zadar.

El a fost sfătuit apoi, de unele cunoștință, să apeleze la Florian Coldea, fost adjunct în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI). Auzise că generaul în rezervă mai are unele relații prin justiție și că l-ar putea ajuta. Iar Hideg a făcut în tocmai, însă, la un moment dat, și-ar fi dat seama că ceva nu merge bine. Totul s-ar fi întors împotriva sa, de fapt.

Hideg, EPPO și Coldea

„Au vrut să-mi ia afacerea. Nu mă pot gândi la altceva. Nu am mai putut face nimic”, povestește omul de afaceri în cadrul podcastului EVZ. „Nu am mai putut merge la bănci pentru împrumuturi, am pierdut accesul la fondurile europene. Compania este în mare declin, chiar și pe partea de cercetare”.

Apoi, el aduce în discuție domeniul cercetării din țara noastră și cât de scăzut ar fi nivelul de investiții realizate, mai ales când vine vorba de mediul public. „Mai ales că investițiile din privat pe partea de cercetare în România sunt aproape zero. Statul mai are doar acele institutde de pe vremea lui Ceaușescu. 28 de institute care au vrut să colaboreze cu noi pentru cercetare nu au putut. Pentru că noi eram înscriși acolo, la registrul comerțului la categorie sechestre de Parchetul European”.

Hideg spune că activitatea din cadrul companiei sale era una intensă și se punea accent mult pe domeniul cercetării: „Ni s-a întrerupt activitatea. Și noi chiar facem lucruri extraordinare”, relatează afaceristul. „Avem, alături de partenerii noștri, peste 40 de brevete de invenții și peste 10 medalii la saloanele de șa Geneva și de la Bruxelles pentru inventică. Avem și proiecte în lucru, dar acestea sunt acum paralizate. Au vrut doar să-mi facă praf compania”.

Hideg și Sanimed International

Ei bine, pe scurt, compania Sanimed International condusă de Cătălin Hideg activează în domeniul medical. După spusele sale, „este vorba despre un domeniu din sfera biomedicinei, biotehnologiei. Este o platformă de cercetare și inovare pentru medicină și biomedicină avansată”.

„Ca să știe toată lumea, Sanimed International a fost înființată în anul 2003. Am cumpărat un teren în Călugăreni, la Giurgiu. Încet-încet am construit prima fabrică de medii pentru tuberculoză. Ulterior am realizat și biogramele pentru depistarea rezistenței la antibiotice”, continuă afaceristul. „Am fost 20 de ani furnizorul numărul unu la cele 66 de centre și spitale din România care se ocupă de tuberculoză. Ulterior, am construit încă o fabrică de pentru controlul virusologic al tuturor produselor care se verifică și se analizează în laboratoare”.

Apoi, el povestește cum a ajuns să intre și pe o altă piață: „Acest drum a apărut după o întâmplare foarte ciudată. Prin 2008, am avut șansa să colaborez cu o companie foarte mare din Germania care vindea sticlărie pentru laborator. De aici am intrat în contact cu mai multe fabrici și mai multe institute de cercetare. Am înțeles că acest domeniu nu era deloc acoperit. Am încercat să dezvolt aceste fabrici unice în România din punct de vedere al tehnologiei și al experienței de 20 de ani pe care oamenii care lucrează la Sanimed”.

A fi vizionar

„Trebuie să fii și vizionar”, spune Cătălin Hideg. „Mă așteptam la pandemie cu cinci ani în urmă. Mi-am dat seama de mult că războaiele nu se vor mai ține cu pușca. Războaiele sunt de două feluri și se observă asta și în România. Prima dată avem războiul economic, iar țara noastră este datoare tuturor băncilor mondiale și așa mai departe. Practic, România a pierdut războiul economic în fața acestor instituții bancare din lume”, este de părere omul de afaceri.

Apoi, aduce în discuție ceea ce s-a întânplat începând cuanul 2020: „Al doilea război este cel biologic. Acest bioterorism trebuie foarte bine luat în seamă. Eu am scris într-o carte despre acest lucru. Am trimis-o la toate structurile importante din România. Dar nu a fost luată în seamă. Eu și colegii mei vorbeam în acea carte despre toți microbii, virușii care ar putea afecta sănătatea oamenilor”.

„Am propus, de asemenea, înființarea unui institut pentru bioterorism. Din nou, nu am fost băgat în seamă”, mai spune afaceristul în cadrul podcastului EVZ. „În România, încă nu există o astfel de structură, care să ne păzească de un asemenea pericol. Spun, din nou, că bioterorismul este o amenințare serioasă. Aceste arme se pot produce foarte ușor. Nu e nevoie de o foarte complexă dotare. Ar fi foarte important ca România să investească într-un astfel de institut pentru viitor”.

