Centru de inovare tehnologică va fi amenajat lângă București, pe un teren care măsoară în jur de 30 de hectare. Anunțul a fost făcut de ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Bogdan Ivan, în cadrul unui eveniment la Bistrița. Bogdan Ivan a declarat că a bătut palma pentru înfiinţarea primului centru de inovare şi transfer tehnologic din România. Pentru acest demers, el spune că a identificat o finanțare de 50 de milioane de euro.

„Vă spun o informaţie în premieră – o mai ştiu încă trei oameni şi premierul României. Am reuşit să găsesc o finanţare de 50 de milioane de euro printr-o altă instituţie. Am pus la masă toate institutele care ţin de Ministerul Cercetării, am pus la masă o primărie de lângă Bucureşti, Consiliul Judeţean Ilfov şi alţi parteneri private. Am luat vreo 30 de hectare publice şi acolo vom face primul centru de inovare”, a declarat Bogdan Ivan.