Celulele stem, aliat esențial în lupta împotriva cancerului

Cancerul reprezintă a doua cauză a mortalității în țările UE, după bolile cardiovasculare, cu o medie de 2,2 milioane de decese pe an, potrivit OMS. În cazul copiilor sub 1 an, acesta este principala cauză, conform unui studiu publicat de Parlamentul European. Datele mai arată și faptul că mai mult de 70% dintre cazurile de cancer diagnosticate în rândul copiilor pot fi vindecate cu ajutorul terapiilor moderne. Pentru mulți dintre pacienții oncologici, tratamentele pe bază de celule stem pot reprezenta o nouă șansă la viață.