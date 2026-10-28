Céline Dion va interpreta mai multe cântece originale compuse și scrise de Paul McCartney pentru filmul de animație 3D „High in the Clouds”, produs de studioul francez Gaumont.

Artista canadiană face parte și din distribuția vocală a producției, care adaptează o carte pentru copii scrisă de fostul membru al trupei The Beatles.

Colaborarea muzicală a fost confirmată în octombrie 2026, după ce McCartney a vorbit public despre înregistrările realizate de Céline Dion pentru proiect.

Filmul combină o distribuție internațională cu muzică originală și o poveste despre libertatea de exprimare, având ca element central lupta pentru readucerea muzicii într-un oraș în care aceasta a fost interzisă.

Fostul membru al trupei The Beatles și-a exprimat entuziasmul față de contribuția artistei canadiene, după ce a ascultat înregistrările realizate pentru film.

„Tocmai am ascultat câteva dintre înregistrările ei și sunt uimit. Ce talent! Suntem foarte norocoși să o avem în echipa noastră”, a transmis Paul McCartney, potrivit declarațiilor publicate în contextul promovării proiectului.

Céline Dion i-a mulțumit muzicianului pentru invitația de a participa la producție și pentru sprijinul oferit. Artista a descris colaborarea drept o experiență importantă și și-a exprimat recunoștința pentru generozitatea și prietenia acestuia.

Anunțul vine după revenirea cântăreței pe scena din Paris, unde a susținut o serie de concerte la Plenitude Arena, fostă Paris La Défense Arena.

Céline Dion nu este singura vedetă care va interpreta muzică în „High in the Clouds”. Paul McCartney și actorii Himesh Patel și Hannah Waddingham vor contribui, de asemenea, cu interpretări muzicale.

Coloana sonoră originală este compusă de Michael Giacchino, cunoscut pentru muzica unor filme precum „Ratatouille”, „Up”, „Inside Out” și „Coco”. Compozitorul s-a inspirat din temele muzicale create de McCartney, în timp ce piesele originale sunt semnate de fostul membru al formației The Beatles.

Distribuția vocală reunește nume cunoscute din muzică și cinematografie: Idris Elba, Lionel Richie, Ringo Starr, Jimmy Fallon, Clémence Poésy, Pom Klementieff și Alain Chabat. Himesh Patel interpretează personajul principal, veverița Wirral, iar Céline Dion îi dă voce lui Sugartail, mama protagonistului.

Filmul este inspirat de cartea pentru copii „High in the Clouds”, publicată în 2005 și realizată de Paul McCartney împreună cu scriitorul Philip Ardagh și ilustratorul Geoff Dunbar.

Povestea îl urmărește pe Wirral, o veveriță adolescentă care pornește într-o aventură după ce declanșează accidental o revoltă împotriva lui Gretsch, o bufniță autoritară care a interzis muzica în orașul său.

În încercarea de a reda libertatea muzicală comunității, personajul descoperă importanța familiei, a solidarității și a exprimării prin artă. Muzica nu reprezintă doar un element al coloanei sonore, ci și una dintre temele centrale ale narațiunii.

Regia este semnată de Toby Genkel, iar scenariul îi aparține lui Jon Crocker, cunoscut pentru contribuția sa la „Paddington 2”. Producția este realizată de Gaumont Animation, în colaborare cu partenerii implicați în dezvoltarea filmului.

Potrivit informațiilor publicate de Gaumont, „High in the Clouds” este programat pentru lansare în cinematografe la 13 octombrie 2027. Până atunci, producția urmează să fie prezentată publicului din industrie în cadrul unor evenimente dedicate filmelor aflate în lucru.

Participarea lui Céline Dion adaugă o componentă muzicală importantă proiectului, în care compozițiile lui Paul McCartney susțin povestea despre libertate și puterea artei.