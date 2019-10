Îndrăgitul actor Adrian Văncică interpretează rolul personajului „Celentano” în serialul Las Fierbinți, iar în ultimul episod a atins și subiectul politicii. „Celentano” s-a decis să candideze la alegerile locale, exprimându-și dorința să își poată prezenta programul electoral la televiziune.

Din sumedenia de moderatori, personajul lui Văncică are pe cineva preferat, cu care și-ar dori să iasă în oraș la o întâlnire, „poate la o cafea, numai dacă insistă”.

Realitatea.net prezintă dialogul cu „primarul Vasile”, „în care Celentano” îi spune acestuia:

„Atentie, am venit cu cod VSB, vreau să fiu primar. Am făcut o listă cu toate posturile TV la care vreau să merg. Merg oriunde, la B1 nu, mi-e frică de ăla, cheliosul ăla care țipă la toată lumea, și nici la Antena 3, nu calc pe acolo, știți de ce? Nu-mi place de Gâdea, s-a vopsit și nu-i șade frumos. Nici la Romania TV nu merg, nu-mi place. La Realitatea mă bag, mă bag numai la Denise Rifai. Băi, Vasile, tu ai văzut-o pe aia ce dă din merliță, ce-mi place de ea cum se îmbârzoiază la oameni! Merg la ea, dar nu discutăm politică, am eu niște treburi cu ea, cine știe, poate să ieșim la o cafea, numai dacă insistă. La DIGI în niciun caz, ce dracu’?!”.

