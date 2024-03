Politica Celebrul trubadur, gata să candideze. Ludovic Orban, în pas alert de la mandolină la politică







Ludovic Orban, cunoscut și drept trubadur al politicii dâmbovițene a avut un traseu complicat în acest domeniu ca și pe șosele de altfel. Noroc că ocazional cântatul l-a scos din belea, dar și dintr-un con de umbră. De altfel, este unul dintre puținii politicieni cunoscuți pentru această îndeltnicire. De aici I s-a tras și porecla Sică Mandolină.

Lucru pe care Orban a dorit să îl corecteze. ”Nu se numește mandolină, se numește chitară. Cred că a ști să cânți la un instrument muzical, e un plus. Nu prea mai am timp, dar când am timp, mai cânt”, a spus Orban. Chitara este doar unul dintre hobby-urile lui.

Un fel de trubadur și pe șosele

Asta pentru la un moment dat, Orban părea să aibă o aplecare către accidentele de pe șosele. În 2006 a avut o ”întâlnire” pe una dintre șosele cu un tramvai. Apoi în 2007, la Cotroceni, fostul premier provoacă un accident din care rezultă rănirea unei persoane. Fostul premier nu a anunțat la acel moment accidental, ci la o zi după ce s-a petrecut.

Chiar și în acest context, procurorii consideră că nu e cazul de trimitere în judecată, drept urmare, Orban scapă basma curată. În 2015, politicianul se răstoarnă cu mașina. De această data vorbim despre o comună din județul Iași ca locație. Orban scapă nevătămat și fără vreun dosar penal.

Dosar penal finalizat cu achitare

Doi ani mai târziu, politicianul înfruntă și un dosar penal. Procurorii spun că acesta l-a sunat pe afaceristul Tiberiu Urdăreanu căruia i-a cerut 50.000 de euro. Totul pentru a-i finanța campania electorală la Primăria Capitalei. Așa că politicianul renunță la cursa pentru Capitală. În cele din urmă politicianul a fost achitat definitiv în acest dosar.

Pe de altă parte, Orban a intrat în istorie și cu anumite vorbe de duh care sunt consacrate. Spre exemplu la o discuție cu două femei din Teleorman, Orban a punctat: ”Am auzit că sunt fete frumoase aicea. Da, dar suntem bătrâne. Orban: Găina bătrână face supa bună”.

Iar acum poate răsufla ușurat că Alianța Dreapta Unită, din care face parte și Orban a primit acceptul de a participa la alegeri. Acum rămâne de văzut dacă fostul lider PNL va și candida la unul dintre posturile care vor fi supuse votului peste câteva luni.