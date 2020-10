Semnal de alarmă tras de un celebru cântăreț de muzică populară. Este vorba de Petrică Mîțu Stoian care a povestit cum se muncește uneori în România, referindu-se la neseriozitatea muncitorilor.

Potrivit cântărețului Petrică Mîțu Stoian, epidemia de coronavirus nu l-a afectat din punct de vedere financiar, acesta având concerte în această vară pe malul marii. Atunci când se afla pe litoral pentru a susține un concert, în timp ce se odihnea în apartamentul său de la Eforie Nord, artistul a observat că unii dintre muncitorii care ar fi trebuit să facă o lucrare vizavi de imobilul din Eforie Nord unde stătea, se odihneau.

Muncă în dorul lelii

„Am mers pe litoral că am avut spectacole. Iar în Eforie Nord se lucrează la bulevard. Eu am o locuință acolo și supravegheam și eram indignat de modul în care lucrau. Se vedeau la 10:00, stăteau pe telefoane, venea unul muta ceva cu excavatorul… nu am văzut așa echipa niciodată. Deci într-o zi dacă puneau 10 metri de pavele.”, a spus Petrică Mîțu Stoian.

Indignat de modul în care lucrau muncitorii, care de fapt mai mult leneveau la umbră, interpretul de muzică populară a sesizat acest lucru. Potrivit cântărețului, sesizarea sa nu a avut niciun rezultat.

„Toată vara a fost o debandadă”

„Am făcut sesizare și către primărie. Mi-a păsat pentru că plătesc impozite. Toată vara a fost o debandadă. Nu au terminat. Că stăteau toată ziua pe telefon. Erau unii care mâncau masa de prânz din pungă. Nu a luat nimeni în calcul sesizarea, pentru că era și perioada pandemiei. Stăteam mai mult în apartament, seara la concert. Nu mergeam la plajă. După aia am plecat în Grecia, să mă relaxez, pentru că am fost stresat. Numai praf, nimic făcut. La noi că la nimeni.”, a mai spus interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian, potrivit antenastars.ro.