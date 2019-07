Cei doi inculpaţi sunt acuzaţi de următoarele fapte foarte grave:

Onea Lucian Gabriel, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată

Negulescu Mircea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Reamintim că despre cei doi s-a vorbit despre mai multe probleme din cadrul DNA Ploiești și despre cum erau instrumentate ilegal mai multe dosare.

De asemenea, în timpul cercetărilor unor dosare, cei doi inculpaţi puneau presiuni pe martori pentru a face denunțuri așa cum doreau, potrivit dcnews.ro

