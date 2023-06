Cele mai mari diversiuni din ultimii 30 de ani. Ion Cristoiu, despre ridiculizarea lui Dăncilă și popularitatea AUR

Jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre cele mai mari diversiuni din ultimii 30 de ani. El a declarat că AUR este un partid de galerie și că ascensiunea lui a pornit în perioada pandemiei. Acesta consideră și că PSD are nevoie de exagerarea AUR, în sondaje.

AUR este un partid de galerie. S-a afirmat cu putere în timpul pandemiei, pentru că o parte a electoratului vedea cum suntem niște „oițe”. Poporul român care este bun pe Facebook, este bun de aplaudat de pe margini îndrăznețe. El nu merge la ghilotină în niciun caz. „Eroul acela mă exprimă pe mine”.

„După pandemie a venit o nouă pandemie, coaliția PSD-PNL, o coaliție care domină și elimină opoziția. Dacă PSD era în opoziție, să știți că AUR nu creștea. A spune că este partid naționalist sau fascist este o prostie. Există un interes al unei rețele întregi care trăiesc din ceea ce s-ar numi monitorizarea antisemitismului. Ai nevoie să exagerezi dușmanul care este AUR. Adică îl faci fascist, legionar, cutare… De ce? Ca să justifici de ce ești tu acolo. Dacă n-ai fi tu, ei ar lua proporția. Asta este una dintre explicații. A doua este faptul că PSD are nevoie de exagerarea AUR, în sondaje. PSD apare frecventabil în raport cu AUR. Schema din 2000 când a câștigat Iliescu. Exagerezi prin etichetare și apoi îl umfli”, a spus Ion Cristoiu.

Diversiunea AUR în perspectiva alegerilor

Ion Cristoiu a explicat și cum ar putea să funcționeze diversiunea AUR în perspectiva alegerilor. El a spus că pentru asta trebuie să nu câștige niciun partid majoritate absolută.

„Pe AUR îl dezumfli într-o zi, așa și cum îl creezi”. În comparație spune Cristoiu, „USR este un partid și are o logică. Stii că dacă o lege este cu egalitatea de gen, USR reacționează. Deci, poți să spui ca are o platforma de guvernare chiar progresistă. Eu nu cred că există un interes ca AUR să aibă un scor mic.

Experiența Dragnea a fost un coșmar pentru partenerii strategici. Ei au nevoie de strângerea rândurilor. Ei nu au nevoie de Turcia, de exemplu, care nu e cu rușii, care joacă pe cont propriu. Și atunci, Dragnea, faptul că a câștigat, chiar dacă nu a avut participare, și faptul că un partid avea putere majoritară în parlament, câți s-au opintit să-l dea jos? În aceste condiții, ai nevoie ca, începând de la anul, să nu câștige niciun partid majoritare absolută. PNL clar nu câștigă, USR nu, este riscul la PSD. Ai nevoie de AUR”, a declarat jurnalistul.

Ridiculizarea lui Dăncilă

Jurnalistul a mai spus că una dintre diversiunile care a reușit a fost ridiculizarea Vioricăi Dăncilă. El a explicat și de ce aceasta nu a fost luată în serios de români și de alți politicieni.

„Pe de-o parte avem un popor ipocrit, care spune că egalitatea de gen, cutare, cutare… Dar jumătate din femei nu vor ca altele să fie șefe, bărbați nu au fost, iar ea nu era Maia Sandu. Nu juca atât de bine porțelanul.

Înfățișarea trimitea către un anumit tip de femeie, de care să zici „Bă, nu are ce căuta în politică”. Chiar dacă nu greșești inițial, începi să greșești, că ai complexe. Ea nu reacționa cu fermitate. Ea nu era Traian Băsescu, când normal era să fie mai agresivă. Dacă la o conferință de presă, o coțofană te întreabă și e obraznică, telespectatorul se așteaptă să-i dai peste bot. Ori tu dacă zici da, da, da… Ea trebuia să își ia o echipă de consilieri specializați.

Poporul român este un popor de șerpi, rural. În România, șerbia a creat acest lucru: „Bă, e șef!”. Ai noștri așteaptă pe Ceaușescu și pe Iohannis. Aceștia, durii. Care nu vor ca președintele să meargă pe bicicletă. Atunci, Iohannis a dominat prin mister. Este foarte importantă autoritatea lui asupra serviciilor și a faptului că nu socializează”, a mai spus Cristoiu.

Diversiunea alegerilor din diaspora din 2014

Ion Cristoiu a explicat de ce s-a făcut o adevărată isterie pentru că românii din diaspora nu au fost lăsați să voteze în 2014.

„În seara primului tur, eu eram colaboratorul lui Rareș Bogdan. Am fost convocat alături de alți câțiva analiști să discutăm rezultatele primului tur. Rareș Bogdan, zice „Stați că avem o bombă! În străinătate, românii nu sunt lăsați să voteze”. Se bagă corespondență, Londra sau Paris. Și, zice, „o masă de demonstranți de îndreaptă spre Ministerul de Externe. Zice Rareș: „Avem un car (de reportaj) acolo”. Cum să aibă ăla car instant? Și zice: Acolo este și Mândruță cu copilul și dă legătura lui și spune „de altfel o să vin în studio”. Eu am zis, „Rareș, stai puțin. E neinvitat, aici discutăm primul tur”. Normal era să demisioneze imediat Părlățeanu. Dar el nu a demisionat în seara aia. Sebastian Ghiță, el era cu Ponta. La primul tur nu apucaseră la Londra să se deschidă, nu știu câte erau, 8 sau 7, și erau deja tipi care voiau să voteze. Și zice, (Ghiță), de-al dracului, am trimis niște oameni să se ducă la ora 3, alții.

La Bruxelles s-a întâmplat în felul următor. Aceiași tipi se învârteau. Și ziceau că sunt mulți, că nu sunt lăsați. Personalul se purta cu brutalitate și asta curgea în defavoarea lui Ponta. Elena Udrea era în al doilea tur la Paris. Și era unul care scria „Jos Ponta”. L-a fotografiat și l-a pus pe Facebook – i-a crescut (postarea) la 1 milion în 5 minute. Se crease o isterie”, a mărturisit analistul politic.

Diversiunea Dragă Stolo

El a reamintit și despre prima mare diversiunee, Dragă Stolo, dar și despre strategia lui Traian Băsescu pentru a ajunge președintele României. „La Traian Băsescu a funcționat foarte mult nevoia de telenovelă și caracterul de actor. Traian Băsescu are mare talent, el chiar a crezut atunci”, a spus acesta.

Diversiunea teroriștii Revoluției

Ion Cristoiu a povestit că rolul fundamental în această diversiune l-a avut televiziunea și că românii așteptau cu sufletul la gură să afle noi informații despre ce se întâmplă în piața revoluției.

„Rolul fundamental l-a avut televiziunea. Pentru că era o singură televiziune, ea transmitea. Fenomenul terorist a început în piața revoluției. Acolo era un car de reportaj despre care ei susțin că fusese trimis că vorbea din balcon Iliescu. Toată țara era în fotolii și se uitau la TVR, care era deja legendarizată. Deodată, văd cei de la Vaslui, Focșani și toți se întrebau ce e, că nu știai nimic, doar ce se dădea la televizor. A fugit Ceaușescu cutare…deodată începe să se tragă. În actor principal era o față cunoscută: Caramitru, care era acolo și spunea „Nu mai trageți, și nu mai trăgeau. Și în momentul în care începe să se tragă, cei de acolo au zis „ceva e neregulă în București”. La 7 seara, vine în studio Ion Iliescu și Brateș și îl întâmpină cu următoarea chestie: Vaii, am auzit că ați fost luat ostatic de teroriști”.

Atacarea televiziunii de către teroriști, nici Brateș și nici aceia nu erau în piesă, și ei erau manipulați. Este un cerc restrâns”, a declarat acesta în podcastul Cristache și Cristoiu.