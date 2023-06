Cel puțin 15 morți în urma unui accident pe autostradă. Cei mai mulți, dintr-un microbuz ce transporta bătrâni din Canada. Video

Accidentul de pe autostrada din Canada s-a soldat cu cel puţin 15 persoane decedate şi alte zece rănite. Impactul s-a produs în cursul zilei de joi, în centrul Canadei.

În accident au fost implicate o semiremorcă şi un microbuz care transporta persoane în vârstă, transmite AFP, citată de Agerpres.

Cele două vehicule s-au ciocnit în jurul prânzului, la o intersecţie a două autostrăzi, aflată la distanță de aproximativ două ore de Winnipeg, capitala provinciei Manitoba.

„Zece persoane au fost duse la spital cu diverse răni”, a declarat Rob Hill un reprezentant al poliţiei din Manitoba.

În total, în microbuz se aflau 25 de bărbați și femei, „în principal persoane în vârstă”, a detaliat polițistul canadian.

Ambii şoferi au scăpat cu viaţă în urma accidentului şi au fost duşi la spital.

Microbuzul a fost lovit de semiremorcă, iar în prezent este în desfăşurare o anchetă pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.

„Veştile care vin din Carberry, Manitoba, sunt tragice”, a declarat prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, pe Twitter.

„Ofer cele mai profunde condoleanţe celor care şi-au pierdut astăzi o persoană apropiată, iar cei răniţi sunt în gândurile mele. Nu îmi pot imagina durerea pe care o simţiţi, dar canadienii sunt alături de voi”, a adăugat el.

“The news from Carberry, Manitoba is incredibly tragic. I’m sending my deepest condolences to those who lost loved ones today, and I’m keeping the injured in my thoughts. I cannot imagine the pain those affected are feeling – but Canadians are here for you.”—PM Trudeau

— CanadianPM (@CanadianPM) June 15, 2023