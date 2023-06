Cel puţin 14 morţi, 35 de dispăruți şi 2.700 de persoane evacuate în Ucraina, după distrugerea Barajului Kahovka

Cel puţin 14 persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundată în regiunea ucraineană Herson (sud), după distrugerea Barajului Kahovka, a anunțat Guvernul ucrainean.

Aproximativ 190 de copii au fost evacuzaţi din zonă, a anunţat duminică ministrul ucrainean de Interne Igor Kîmenko. Cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date dispărute – inclusiv şapte copii. O altă persoană a murit în regiunea Mîkolaiv, a transmis ministrul. Aproximativ 162.000 de oameni au rămas fără apă în regiunea Dnipropetrovsk. Alte opt persoane au murit în zona inundată aflată sub control rus, în localitatea Oleşkî, a anunțat duminică comandantrul Administraţiei Militare a regiunii Herson Oleksandr Prokudin. Autoritățile ucrainene i-au acuzat că ruși că au împiedicat evacuarea de pe malul de est a Niprului „prin instalarea unor puncte de verificare prin care nu lasă oamenii să iasă”.

Nova Kahovka Dam over the Dnipro River was destroyed. pic.twitter.com/zkCvcKmtYx

— ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) June 6, 2023