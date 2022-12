Cel mai umilitor scenariu pentru Schengen: Olanda blochează doar Bulgaria

După ședința sa de vineri, guvernul olandez a ieșit cu o poziție potrivit căreia salută ultimele două evaluări pozitive ale Comisiei Europene privind Schengen și recentul raport de monitorizare a statului de drept în România.

„Rezultatul combinat al celor două misiuni de evaluare privind Schengen arată că România a continuat să investească în politica de frontieră, după precedenta misiune de evaluare Schengen a UE din 2011, că implementează corect legislația Schengen”, se arată în documentul în care se menţionează şi „progresele obţinute în domeniul supremaţiei legii” în România, scrie capital.bg.

„Pe baza informațiilor furnizate în ultimele rapoarte ale Comisiei Europene, guvernul Olandei are o poziție pozitivă față de aderarea Croației și României la Schengen”. Lucrurile nu stau însă la fel cu privire la Bulgaria: „În ceea ce privește Bulgaria, Olanda consideră că următorul Consiliu pentru Justiție și Afaceri Interne este prea devreme să ia o decizie cu privire la aderarea acesteia la spațiul Schengen. Acest lucru se datorează în principal temerilor legate de statul de drept şi de corupția din Bulgaria, care pot afecta buna funcționare a spațiului Schengen și administrarea frontierelor”.

Abia atunci când vor fi disponibile informații actualizate privind politicile legate de statul de drept, anticorupție și implementarea acestora, guvernul olandez va putea examina informațiile despre îndeplinirea de către Bulgaria a tuturor cerințelor pentru aderarea la Schengen, se arată în poziție.

Aderarea la Spațiul Schengen

Informațiile despre viitoarea decizie a autorităților olandeze erau disponibile încă de joi, după ședința de lucru a Consiliului. Atunci a devenit clar că Austria și Olanda cer din ce în ce mai insistent separarea Bulgariei de România la votul din 8 decembrie. Potrivit surselor diplomatice ale publicaţiei „Kapital”, Olanda se referă la situația politică din Bulgaria și declară că numai după ce va avea un guvern votat în parlament, care se va angaja să îndeplinească angajamentele rămase în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (din nou o referire la un instrument care s-a încheiat de mult timp pentru Bulgaria), putem vorbi din nou despre aderarea la spațiul Schengen. Ungaria se opune ferm privind separarea celor două țări.

Olanda va face o nouă evaluare „doar atunci când se va dovedi că Sofia este un stat constituțional, capabil să lupte împotriva corupției și crimei organizate”, a comentat ministrul olandez de externe Wopke Hoekstra. Potrivit premierului Mark Rutte, această reevaluare va fi „poate anul viitor”.

Ceea ce urmează este o probabilă amânare a votului din 8 decembrie în Consiliu și o propunere oficială către CE de a separa cele două țări. Dacă Comisia va fi de acord cu o astfel de decizie, aceasta trebuie votată de Parlamentul European și apoi reintră pe ordinea de zi a miniștrilor UE. Separarea Bulgariei de România este o lovitură serioasă pentru reputația Bulgariei și o plasează definitiv la periferia Uniunii.

Reacția la Sofia: În loc de recunoștință, Bulgaria primește cinism

Președintele bulgar Rumen Radev și miniștrii interimari de interne și de justiție au reacționat dur la poziția guvernului olandez. „Recent, trei polițiști bulgari au murit păzind frontiera externă a Uniunii Europene. Astăzi, premierul Olandei, Mark Rutte, a sugerat în mod inadmisibil că această graniță ar putea fi trecută cu 50 de euro. În loc de solidaritate europeană, Bulgaria primeşte cinism!”, a scris Radev recent pe profilul său de Facebook.

Cazul celor trei polițiști a fost folosit și de ministrul interimar de interne de la Sofia, Ivan Demerdjiev. Într-o declarație de presă, el a subliniat că Bulgaria depune eforturi extraordinare pentru a garanta securitatea partenerilor săi din UE – chiar și cu prețul vieții a trei polițiști de frontieră. În schimb, însă, țara primește „neglijare și discriminare”.

„Prețul pentru apartenența noastră la Schengen nu poate fi demnitatea polițiștilor bulgari! Nu suntem pregătiți să plătim un asemenea preț!”, declară ministrul interimar Demerdjiev.

Ministrul interimar al justiției, Krum Zarkov, l-a avertizat de asemenea pe premierul olandez Mark Rutte să „fie atent” cu poziția sa de a nu permite Bulgariei să intre în spațiul Schengen, adăugând că „acest lucru nu va trece pur și simplu”. Potrivit acestuia, poziția Olandei este inacceptabilă și neîntemeiată nici din punct de vedere juridic, nici politic, nici din punct de vedere tehnic. Zarkov a mai spus că este convins că Bulgaria va intra în Schengen în câteva zile sau în câteva luni și că se bucură că Bulgaria are un șef de stat care reacționează „dur și la timp”.

Calea este incertă

„Timp de mulți ani, Rutte a convins pe toată lumea că Bulgaria și România nu sunt potrivite să adere, că sunt țări foarte corupte etc. Acum, el are nevoie de un argument solid pentru a convinge parlamentul de contrariu. Uitaţi, au fost multe evaluări tehnice. S-a stabilit oficial că Bulgaria și România îndeplinesc criteriile, iar el știe acest lucru. Dar problema este că există o aripă de extremă dreaptă foarte solidă în parlamentul național și va fi greu de convins”, a comentat europarlamentarul olandez Sophie in ‘t Veld pentru ziarul „Kapital”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului olandez, Eric van der Burg, subliniază încă un argument solid: „În acest moment, Bulgaria are un guvern interimar. Sunt multe legi pregătite, dar nu vor fi adoptate în parlament, deci Bulgaria nu îndeplineşte toate condițiile.” Dacă Comisia este totuși de acord cu separarea votului pentru cele două țări, acesta trebuie votat de Parlamentul European și apoi din nou să intre pe ordinea de zi a miniștrilor UE.

Acestea sunt regulile procedurale, ce se va întâmpla, însă, până la sfârșitul anului nu se ştie clar, având în vedere situația în continuă schimbare. Separarea Bulgariei de România ar fi o lovitură grea pentru reputația Bulgariei și ar împinge-o definitiv la periferia Uniunii. „Perspectivele pentru intrarea Bulgariei în Schengen nu sunt bune, asta este evident”, spune europarlamentarul bulgar Radan Kânev. Potrivit acestuia, mai degrabă nu există riscul unei astfel de separări anul acesta, dar lucrurile se vor schimba. (Rador)