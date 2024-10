Politica Cel mai tânăr primar din Argeș și-a depus jurământul. Cine e Ioana Georgescu







Ioana Georgescu, cel mai tânăr primar din județul Argeș, a depus jurământul în fața comunității sale pe 22 octombrie.

La doar 29 de ani, aceasta preia conducerea comunei Călinești, o localitate importantă din județ, cu o populație de peste 10.000 de locuitori. Ceremonia de învestitură a avut loc la Căminul Cultural, unde sala a fost plină de localnici, funcționari ai primăriei și colegi primari din județ, ceea ce subliniază sprijinul și încrederea comunității în noul edil. Prezența Ambasadorului României în Egipt, Dr. Mihai Stuparu, a adus un plus de solemnitate evenimentului, acesta fiind fostul superior al Ioanei Georgescu.

O viziune modernă pentru județul Argeș

Discursul Ioanei Georgescu a fost unul de angajament și determinare, subliniind importanța continuității în dezvoltarea comunei Călinești. "Vom investi în infrastructură, cultură și educație", a promis primarul în fața asistenței, asigurând comunitatea că, deși tânără și aflată la început de drum în administrație, este pregătită să gestioneze nevoile localității. Deși este la prima sa experiență în administrația publică, Ioana a dovedit până acum, prin activitatea sa profesională, că poate aduce valoare. Ea a asigurat cetățenii că își va asuma cu seriozitate misiunea de a îmbunătăți condițiile din comună și de a continua proiectele începute anterior.

În ultimii ani, comuna Călinești a beneficiat de o serie de investiții semnificative din partea Consiliului Județean Argeș, condus de președintele Ion Mînzînă. Peste 2,5 milioane de lei au fost alocați pentru modernizarea infrastructurii locale. S-au realizat proiecte de amploare, precum dotarea Căminului Cultural, amenajarea grupurilor sanitare la Grădinița Văleni și la Școala Vernești, construirea unui pod nou și extinderea rețelei de alimentare cu apă. Ion Mînzînă a subliniat importanța continuității acestui parteneriat, declarând: "La Călinești, PSD are cea mai bună echipă, iar Ioana Georgescu știe exact ce trebuie făcut pentru a continua dezvoltarea localității."

Cine e Ioana Georgescu

Originară din Călinești, Ioana Georgescu a fost prezentată de PSD ca o tânără care înțelege profund nevoile comunității și este hotărâtă să acționeze pentru a aduce o schimbare durabilă.

,,La Călinești, la fel ca și în celelalte localități ale județului Argeș, PSD are cea mai bună echipă. Ioana Georgescu este tânără, bine pregătită profesional și cunoaște bine ce înseamnă administrația locală. Dar, și mai important este faptul că știe ce are de făcut ca primar pentru ca la Călinești să se continue proiectele de dezvoltare. Aici, la Călinești, prin toate eforturile pe care le-am făcut împreună cu administrația locală am încercat și am reușit în bună măsură să rezolvăm cât mai multe dintre problemele care vin din trecut. Vom continua să muncim în echipă pentru Călinești!”, declara Ion Mînzînă în timpul campaniei electorale din această primăvară.