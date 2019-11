Există o filmarea alternativă pentru finalul controversatului Game of Thrones, a povestit Hivju. Mega-producția HBO s-a încheiat la începutul acestui an, dar mulți fani au fost rămas dezamăgiți de ultimul sezon și mai ales de finalul său, scrie The Sun.

Într-un recent interviu, interpretul personajului Tormund Giantsbane recunoaște: „Ei bine, am filmat un final alternativ. A fost în primul rând pentru distracție, însă nu știu dacă am voie să vă spun despre ce e vorba”.

Seria Game of Thrones s-a terminat cu Bran Stark devenind regele celor șase regate. Hivju afirmă că, pentru el, finalul ascuns publicului a fost mai distractiv la film, dar a insistat asupra păstrării secretului: „Nu vă voi spune!”.

Pe de altă parte, Kristofer Hivju a recunoscut că s-a abătut de la profilul real al personajului său: „În carte, Giantsbane este mai în vârstă și spune mereu «Ha!». Am simțit că trădam fanii fiindcă eu nu avea expresia asta, ba chiar la un moment dat am și încercat să o spun, mi-o sugeram mereu «Vom păstra asta». Dar…”.

Pentru Kristofer Hivju, personajul său „a pornit ca un antagonist, un tip care era o amenințare, un inamic, și a sfârșit prin a deveni parte a echipei lui Jon Snow și apoi s-a îndrăgostit brusc de Brienne of Tarth”.

