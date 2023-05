Cel mai mare regret al lui „Pistruiatul”. Fiul lui nu l-a mai căutat de 24 de ani: „M-a necăjit foarte tare”

La doar 18, Costel Băloiu s-a căsătorit cu o fată 16 ani, care i-a dăruit și un fiu. Cu toate astea, actorul a povestit că nu mai știe nimic de băiatul lui din 1999 și că acesta refuză să vorbească cu el.

Costel Băloiu a mai povestit că au fost momente în care a fost dezamăgit de fiul lui, dar că nu s-a gândit că nu îl va mai vedea niciodată. Actorul a mărturisit că și-a pierdut speranța și că totul a pornit de la o mică ceartă.

Așa a fost să fie. Și aveai două variante, că așa era legea: ori o luai de nevastă, ori te duceai unde se duc alții. Am terminat armata, ne-am despărțit și asta a fost. Fără supărări, fără nimic, nu se mai putea. A rezultat băiatul pe care-l am, e în Canada, plecat de ani de zile. A fost o tentativă, l-a adus Andreea Marin la „Surprize, surprize”, dar eu am fost tare dezamăgit. Să nu înțelegeți că vai, ce patriot sunt și urlă drapelul în mine, ca să folosesc un cuvânt mai nepopular. Când l-am auzit că vorbește prost, când l-am auzit că „tata, ce e aia, cum se spune la asta?”… Măi, băiatule, tu, indiferent unde trăiești, ești român. Asta m-a necăjit foarte tare. I-am zis „pentru mine și pentru cei de acolo, ești un străin. Indiferent ce vei face cu viața ta. Tu nu ești cetățean canadian. Tu ești român. Că ai niște acte, dar tu, în sufletul tău și în felul tău de a fi, tu tot român vei fi. Indiferent unde te vei duce”. Și aici, nu știu, nu i-a convenit, a plecat, nici nu mi-a zis, nici nu știu ce face”, a spus actorul.

A încercat să-l caute și pe Facebook

Costel Băloiu a mai povestit că a încercat să facă totul pentru fiul lui, dar că acesta nu a vrut. Actorul l-a căutat și pe Facebook, după ce a dispărut în 1999, dar a observat că și-a șters contul.

„Am încercat pe Facebook, și-a șters contul, nu știu absolut nimic. Nu disper, dacă așa vrea… Știți cum se spune… pentru copilul tău faci tot ce poți tu, dar dacă el nu vrea, nu vrea să meargă pe poteca aia, n-ai ce să faci. Și eu am renunțat de mult să mă mai gândesc ce face, unde e”, a declarat Băloiu în cadrul podcastului „ALTCEVA”.