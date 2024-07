International Cel mai mare arbore de caju din lume. Acoperă o suprafață greu de închipuit







Pirangi din Rio Grande do Norte din Brazilia este considerat cel mai mare arbore de caju din lume. Acesta are o circumferință de aproximativ 500 de metri și acoperă o suprafață de 8 400 de metri pătrați. Legenda spune că arborele de caju Pirangi a fost plantat în 1888 de un pescar local. Acesta a murit ulterior la vârsta de 93 de ani la umbra copacului uriaș. Totuși, experții cred că, pe baza caracteristicilor sale de creștere, „se estimează că arborele are mai mult de o mie de ani”.

Cu toate acestea, un lucru este sigur, acesta nu este un anacard obișnuit. Are dimensiunea a 70 de arbori de caju de mărime normală. De asemenea, trebuie văzut de la un punct de observație special, de sus, pentru a fi apreciat cu adevărat. Produce peste 60 000 de fructe de caju pe an. Acesta atrage, de asemenea, sute de mii de turiști din toată Brazilia.

Misterul dimensiunii sale

Dar cum a ajuns cel mai mare arbore de caju din lume atât de mare? Se pare că are de-a face cu o anomalie genetică. Aceasta face ca ramurile sale să crească mai degrabă în lateral decât în sus. Greutatea și gravitația fac ca ramurile să se aplece spre pământ.

Pe măsură ce acestea intră în contact cu solul, încep să se formeze noi rădăcini, iar copacul continuă să se extindă. În prezent, este aproape imposibil să se distingă trunchiul inițial de restul copacului.

O atracție turistică

Situat pe plaja Pirangi do Norte, în Rio Grande do Norte, arborele de caju Pirangi a devenit una dintre principalele atracții turistice locale. Acesta a fost recunoscut de Guinness Records drept cel mai mare arbore de caju din lume. Acest lucru se datorează suprafeței sale care acoperă aproape 8.500 de metri pătrați.

Potrivit Institutului pentru Dezvoltare Durabilă și Mediu, care administrează faimosul arbore de caju Pirangi, aproximativ 300 000 de turiști vizitează arborele în fiecare an.

Concurența între arbori

Interesant este faptul că Pirangi Cashew Tree are concurență pe teren propriu pentru titlul de cel mai mare arbore de caju din lume.

Potrivit secretarului de stat pentru turism din Piauí, un arbore de caju de pe coasta din Piauí este de fapt cel mai mare din lume. Acesta ar acoperi o suprafață de aproximativ 8 800 de metri. Cu toate acestea, această afirmație nu a fost încă verificată oficial de Guinness, conform Oddity Central .