CEL MAI FEROCE INTERLOP al României îşi trăieşte ultimele zile? Dezvăluiri de ultimă oră despre SĂNĂTATEA LUI

Unul dintre cei mai de temut interlopi, Nicu Maharu a ajuns de nerecunoscut. Transformarea se datorează unei boli extrem de grave cu care a fost diagnosticat recent.





Extrem de slab și fără păr pe cap, Nicu Maharu nu se lasă învins și continuă să aibă același stil de viață, cu petreceri și nopți albe.

Nicu Maharu, pe numele său real, Nicolae Molea, a ajuns celebru în urma relației pe care a avut-o cu la fel de celebra, Simona Sensual. După o relație tumultoasă de șapte ani, cu certuri, violențe și împăcări, cei doi s-au despărțit.

Cei doi sunt în continuare în relații bune, Simona Sensual chiar oferindu-i ajutorul pentru a putea depășii problemele grave de sănătate.

Datorită stilului de viață extrem, în urmă cu câteva luni, Nicu Maharu a suferit un atac cerebral care i-a provocat o paralizie temporară. El declarat: “Am avut o decădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”.

Pe lângă această ultimă problemă de sănătate, Maharu mai suferă și de diabet, o altă boală care i-a pus mari probleme în trecut și pe care acum trebuie s-o țină sub control.

Sursă foto: Canacan.ro

Pagina 1 din 1