Cel mai faimos muzician ghanez își spune povestea in emisiunea Iulianei Marciuc

Wanlov the Kubolor, muzicianul ghanez născut în Ploieşti, este invitat la „Destine ca-n filme” luni, 12 noiembrie, de la ora 21.30





Despre Wanlov the Kubolor, cântăreţ celebru în Ghana şi creatorul unui sunet unic care împinge frontierele Afro-Pop, s-a auzit şi în România. Povestea de viaţă a artistului este impresionantă şi plină de aventură. Născut în Ploieşti, în urmă cu 38 de ani, dintr-o mamă de origine română şi un tată din Ghana, Emmanuel Owusu-Bonsu, cunoscut sub numele de scenă Wanlov the Kubolor, este muzician, regizor de film şi un simbol cultural al ţării sale.

Părinții săi s-au mutat în Ghana înainte ca el să împlinească vârsta de un an, iar Kubolor a crescut într-o familie pasionată de artă. Extrem de original, invitatul Iulianei Marciuc la „Destine ca-n filme”, de luni, 12 noiembrie, de la ora 21.30, a hotărât cu mult timp în urmă sa renunțe la încălțăminte. Fie vară, fie iarnă, Wanlov the Kubolor umblă numai desculț. La 20 de ani şi-a dorit să trăiască visul american şi dorinţa sa a devenit realitate. Aşa ajuns pe tărâmul făgăduinței, însă visul frumos s-a spulberat repede. Credea că totul este lapte şi miere, dar s-a lovit de realitatea dură şi a fost arestat de trei ori. Despre experiența trăită acolo, Wanlov the Kubolor vorbeşte cu umor și cu zâmbetul pe buze: „În penintenciarul din America ai toate condițiile. Ne aduceau mâncare, puteam să citim. Acolo am citit Stăpânul inelelor. Spre deosebire de închisorile din Ghana, unde este strictețe", spune el. Destinul lui Wanlov the Kubolor bate scenariul oricărui film. Nu doar muzica este viața lui, ci şi copiii săi. Opt copii născuți pe trei continente. Povestea din spatele povești o veți afla luni, 12 noiembrie, la „Destine ca-n filme”, pe TVR 2.

