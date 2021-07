Comentatorul regal a mai susținut că ducele de Sussex continuă să lase familia regală „în spate”, dându-le prea puține informaţii cu privire la planurile sale.

Nicholl a susținut: „Palatul nu știa, familia nu știa. Acest lucru a venit ca un adevărat șoc. Cred că seamănă puțin cu anunțul despre sarcina a doua a lui Meghan”.

Prinţul Harry a scris în secret o carte. Suma ar putea fi de 20 de milioane de dolari. Încă se negociază

Potrivit Express, familia Regală britanică n-a știut nimic despre planurile lui Harry de a scrie memoriile pe o sumă incredibilă. Ducele de Sussex a declarat că a scris cartea ”nu în calitatea sa de prinț, ci în cea de bărbatul care a devenit”.

Volumul despre Megxit va apărea anul viitor, iar veniturile obținute în urma vânzării vor fi donate unor fundații caritabile. Editurile din Marea Britanie se bat cu cele americane pentru a obține contractul cu Harry. Încă nu se știe prețul exact, dar unele surse spun că se va ajunge undeva la 40 de milioane de dolari.

„Nu scriu aceasta carte în calitate de prinț, ci în cea de bărbatul care am devenit. Am fost văzut și portretizat în multe feluri de-a lungul anilor, iar speranța mea este să-mi pot spune povestea – care va cuprinde și bune și rele și greșeli și lecții învățate și vreau să dovedesc astfel că, indiferent de proveniență, avem mai multe lucruri în comun decât ne-am imagina. Sunt profund recunoscător pentru șansa de a împărtăși ceea ce am învățat până acum și sunt nerăbdător ca oamenii să citească adevărul despre mine”, a declarat Harry.