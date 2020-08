Florin Salam vrea să se apuce de noi afaceri! Celebrul manelist și soția sa, Roxana Dobre vor scoate la vânzare vila din Popeşti-Leordeni unde locuiesc în prezent împreună cu cei trei copii. Ei vor să faă acest lucru pentru a face unele investiții.

Palatul lui Florin Salam, impresionant

Imobilul are amprenta la sol de 127 mp Apropiați de-ai cântărețului au povestit că la parter se află un living mare mobilat ultramodern, o bucătărie închisă în sticlă, un dormitor și o baie, La etaj se urcă pe o scară de sticlă. Aici sunt trei dormitoare care au balcoane și două băi. Lângă vilă au fost construite o bucătărie, cu debara și baie, dar și o garsonieră dublă. Aceasta are 50 mp și este complet mobilată și utilată.

Curtea are o suprafață de 600 de mp. Ea include și un loc de joacă pentru copii.

Florin Salam îşi vinde imobilul luxos cu 380.000 de euro. Preţul este uşor negociabil.

“Este exact aşa cum ne-am dorit noi. Ne-am străduit să ne iasă pe placul nostru. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de casă. Îmi place foarte mult albul. Nu am vrut să mai merg pe nicio culoare închisă. Am vrut să iasă altfel, dar mi-am pierdut răbdarea pentru că am dat de oameni neserioşi.

Îmi prind urechile un pic în tehnologia asta a lor de ultimă generaţie. Avem cuptor cu display cu poze şi care se poate programa prin telefon. Trebuie să recunosc că eu nu prea gătesc decât atunci când vrea Florin ceva. Când vrem să ne «porcim» prăjesc cartofi, fac un grătar şi salată, cu mare drag”, a povestit Roxana Dobre într-un interviu oferit în 2016.

“Mama este bucătăreasa noastră”

”În rest, mama este bucătăreasa noastră. Uşile sunt din sticlă pentru că aşa am vrut eu. Îmi place pentru că este o casă foarte frumoasă. Dar albul e foarte pretenţios. Acum, dacă mă plimb puţin şi îmi cade un fir de păr, se vede imediat. Pe jos am optat pentru un parchet lucios. Toată casa asta eu am decorat-o şi nu am vrut să fie încărcată, pentru că nu-mi place. Avem trei dormitoare, o baie pentru musafiri şi o altă pentru noi. Lui Florin îi place să aibă spaţiu în baie. În dormitor, avem un pat scump, dar în care nu ne odihnim”, declara Roxana Dobre, potrivit romaniatv.net.