Cei mai buni executanți români acum într-un singur loc

Construirea sau renovarea unei case reprezintă o provocare mare din punct de vedere al timpului și al finanțelor. Este extrem de important să încredințăm lucrarea unui executant experimentat care să o realizeze calitativ, să o termine la timp și în cadrul bugetului. Aceasta este dorința oricărei persoane care s-a confruntat vreodată cu construcția unei case. Dar unde putem găsi rapid executanți buni? Trebuie să ne avântăm singuri într-o căutare de lungă durată sau să ne bazăm pe recomandările prietenilor?

Am verificat dacă există o opțiune mai bună și am cercetat cum funcționează cea mai mare platformă românească daibau.ro. Această companie mică de start-up inițial conectează executanți de construcții evaluați și clienți serioși încă din 2019. Cum reușește acest lucru?

De ce este atât de greu să găsești un executant bun?

Amenajarea propriului cămin este un proiect mare cu care se confruntă mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi. Avem dorințele noastre și banii economisiți cu grijă, dar nu știm cui să încredințăm lucrarea. De obicei, cerem recomandări prietenilor și familiei: unul nu cunoaște niciun executant, altul a fost extrem de dezamăgit, iar al treilea a angajat un executant care a făcut o treabă bună. Nu prea avem de unde să alegem și, desigur, optăm pentru a treia variantă. Problema este că proiectul dumneavoastră este diferit de cel al prietenului, aveți așteptări diferite, un buget diferit și, mai ales, o părere diferită despre calitatea lucrării efectuate. Cu o ofertă atât de limitată, va fi greu să găsiți un executant care să vi se potrivească cu adevărat.

O altă opțiune este să căutăm executanți pe cont propriu, pe internet. Tastăm ce lucrare dorim să ni se execute și primim o avalanșă de rezultate. Aici, cu siguranță, nu vor fi probleme cu lipsa opțiunilor. Totuși, internetul este plin de informații neverificate. Neavând altă opțiune, îți aloci mai multe ore pentru a suna la toate numerele: unul nu răspunde, altul nu are timp, al treilea este prea scump. Mergi mai departe și, cu timpul, restrângi opțiunile. Este destul de mult de muncă și nervi pierduți, dar cu puțin noroc, la final vei fi mulțumit de executantul ales.

Din 2019, în România există și a treia opțiune, unde puteți găsi executanți cu evaluări corecte și puteți trimite o cerere cu un singur click.

Ce este platforma Daibau?

Daibau este cea mai mare platformă de construcții, dezvoltată de arhitecți și constructori pentru a ajuta la găsirea unor executanți buni. Într-un singur loc, puteți găsi prețuri informative pentru serviciile de construcții, mii de sfaturi utile și puteți compara și alege dintre cei 18.000 de executanți români cu profile completate și evaluări reale de la clienții anteriori. Deoarece permite luarea deciziilor informate, platforma este vizitată lunar de 250.000 de utilizatori care publică aproape 3.000 de noi proiecte pentru construcții sau renovări. Cu câțiva pași simpli, puteți publica o cerere: de la repararea unui robinet sau instalarea unui aparat de aer condiționat până la renovarea integrală a unui apartament sau construirea unei case noi.

Până în prezent, pe platforma daibau.ro au fost publicate deja 105.000 de proiecte, "Cu ajutorul platformei Daibau am găsit un executant de încredere. În doar câteva zile," a subliniat utilizatoarea "Cel mai mult am apreciat faptul că am putut verifica evaluările clienților anteriori. Asta mi-a dat cu adevărat liniște."

Doar executanți verificați și evaluați

Dar dacă informațiile de pe internet sunt atât de nesigure, cum verifică platforma Daibau calitatea executanților?

La Daibau fiecare executant care dorește să lucreze pe platformă este mai întâi verificat detaliat. Prin această verificare preventivă, sunt respinși toți cei care nu îndeplinesc standardele minime. Executanții trebuie să aibă o fimă înregistrată și cel puțin un an de experiență profesională. Ca factor suplimentar de siguranță, aceștia trebuie să fie înregistrați la Ministerul Finanțelor și să nu aibă conturi bancare neblocate. De asemenea, se verifică și persoanele reale din spatele acestor numere, iar pentru fiecare companie se organizează un interviu individual. Astfel, doar executanții de calitate pot face parte din comunitatea Daibau.

Dar cum se asigură platforma că executanții din domeniul construcțiilor își mențin excelența și după ce au fost acceptați pe platformă? Cei de la platformă spun că evaluările reale ale clienților sunt esențiale. Spre deosebire de evaluările de pe Google, pe platforma Daibau, evaluările nu pot fi scrise de oricine. Doar clientul care a trimis o cerere în sistem și a ales un executant poate evalua competența acestuia în consultanță, preț și calitatea lucrării după finalizarea proiectului. Pe platforma Daibau au fost deja colectate 29.500 de evaluări reale ale executanților. Evaluările slabe sunt verificate individual, iar cei care încalcă regulile de mai multe ori sunt excluși de pe platformă. Astfel, sunt susținuți executanții care se remarcă constant printr-o execuție de calitate, onestitate, reacție rapidă și o comunicare prietenoasă.

Daibau are grijă și de calitatea clienților, deoarece timpul executanților este prețios. Înainte de a trimite cererea dvs. executanților, Daibau confirmă datele dvs. de contact și, dacă este necesar, vă ajută să completați cererea, astfel încât executanții să poată oferi răspunsuri concrete. Acest lucru asigură faptul că executanții se pot concentra mai ușor pe proiectele dvs. serioase și nu își pierd timpul cu cereri neserioase.

Cum să îi recunoașteți pe cei mai buni executanți?

Pe lângă faptul că platforma colectează și verifică continuu evaluările executanților, Daibau a mers mai departe. Executanților care au fost cel mai bine evaluați le-a acordat un semn special de încredere, un autocolant "Daibau alegerea clienților 2024", pe care îl pot lipi pe vehiculul lor, în birou sau într-un alt loc vizibil. Ei spun că astfel, pe lângă internet, susțin executanții de calitate și pe teren.

Când vă veți întâlni cu un executant, acordați atenție și evaluărilor acestuia de pe platforma Daibau. Așa veți avea mai puține griji în legătură cu faptul că este un meșter de încredere.