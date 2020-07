Dacă până acum ceva timp erau în relații bune, acum Iulia Albu și Andreea Bănică nu își mai vorbesc. Mai mult, nu pierd nicio ocazie de a se critica reciproc.

Andreea Bănică a fost invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv. Ea nu a scăpat ocazia să o critice pe fosta sa prietenă. Războiul dintre cele două durează de câtva timp. Chiar dacă nu se cunoaște sigur motivul conflictului, cele două vedete par că nu se mai pot înțelege deloc.

În timpul emisiunii, Andreea Bănică a recunoscut că Iulia Albu a fost una dintre prietenele ei apropiate. Cântăreața a spus că acum nu își mai vorbesc. Se pare că Andreea a blocat-o pe rețelele de socializare pentru a nu mai află nimic despre ea.

„E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram, pe rețelele sociale. Am fost prietene bune la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Dar m-am înșelat crunt. Eu sunt de părere că oamenii trebuie să fie onești, nu prefăcuți. Asta e ea, n-ai ce să-i faci”, a mărturisit Andreea Bănică, în timpul emisiunii lui Cătălin Măruță, de pe Pro TV.

Războiul dintre cele două vedete, de durată

Se pare că războiul dintre cele două este de durată. Andreea nu este singura care a atacat în mod public. Și Iulia Albu a făcut mai multe comentarii critice la adresa artistei. Iulia Albu a declarat chiar că a fost amenințată de Andreea, potrivit cancan.ro.

Iulia Albu a criticat vehement, în numeroase ocazii, modul în care se îmbracă Andreea Bănică. Iar în stilul caracteristic, replicile acide nu s-au oprit doar la haine.

„În definitiv, cârpele nu sunt totul”

„Şi iarăşi se va supăra Andreea Bănică pe mine. Şi iarăşi îmi va scrie mesaje interminabile şi imposibil de lacrimogene. Not! Doar că de data aceasta… fără ameninţări, da, Andreea? Nu de alta, dar o fată aşa stilată ca tine trebuie să se și comporte ca o doamnă. În definitiv, cârpele nu sunt totul.

Daaar… dacă tot am ajuns la ele… Ai putea să renunţi la tentativă de bandă de chiloţi din talie, să înlocuieşti cizmele cu o pereche de sandale argintii că… Dumnezeu ştie că… ai 50 de perechi cel puţin. De data aceasta n-am mai spus că vrei să o copiezi pe Delia pentru că ţi-au spus deja alţii. Hai, Sărbători fericite şi să-ţi aducă Moşul un stilist bun! Te pupă Domniţa de Alba. Nota: 1”, scria în trecut Iulia Albu despre Andreea Bănică, pe blogul personal.