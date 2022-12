Cearcănele de sub ochi pot ascunde probleme grave de sănătate. Când trebuie să mergi la medic

Cearcănele de sub ochi apar, de cele mai multe ori, atunci când o persoană este obosită, dar mai sunt și alte cauze. Printre cele mai obișnuite motive pentru care acestea apar se numără: alergiile, dermatita atopică sau cea de contact și rinită alergică. De asemenea, ele se pot transmite ereditar sau pot apărarea din cauza unor nereguli în colorarea pielii. Riști să ai cearcăne și dacă te freci prea des la ochi sau te expui pentru o perioadă mai lungă de timp la soare.

Cearcănele, în general, nu reprezintă o problemă medicală. În cazul în care observi că doar un ochi s-a umflat, iar pielea se decolorează, ar fi bine să te adreszi unui medic. Pentru o soluție de a scăpa de cearcăne pentru o perioadă mai lungă de timp este indicat să te adresezi unui medic. Totuși, pentru un efect de moment te poți folosi de machiaj sau creme fără prescripție medicală.

Cum poți scăpa de cearcăne

Medicul poate recomanda cremele potrivite pentru cearcănele tale. În plus, dermatologul poate realiza o anumită combinație de tratamente pentru a șterge sau reduce decolorarea pielii de sub ochi. O altă soluție poate să fie terapia cu laser sau peelingurile chimice. Golurile care creează umbre pot fi netezite cu materiale de umplutură injectabile. În plus, intervenția chirurgicală poate elimina pleoapele umflate.

Dacă te confrunți cu cearcăne ușoare sau moderate, te poți folosi de ajutoare mult mai ieftine. Poți folosi o compresă rece care va dilata vasele de sânge de sub ochi. Trebuie doar să puneți compresa rece, o linguriță rece sau o pungă congelată care să fie înfășurată într-o cârpă moale pe zona respectivă. Acest lucru va ajuta vasele de sânge să se îngusteze. O altă soluție este să vă ridicați capul cu două sau mai multe perne pentru a preveni umflarea zonei de sub ochi. Cea de-a treia variantă este să dormi mai mult decât o faci până acum, potrivit Doctorul zilei.