International Cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimii șase ani lovește Pământul







O recentă erupție solară de clasă X, care a fost împărțită în două explozii simultane, a lovit recent Pământul. Acest lucru a declanșat cea mai puternică perturbare a câmpului magnetic al planetei noastre din ultimii șase ani.

Soarele tocmai a lovit Pământul cu cea mai puternică furtună geomagnetică pe care planeta noastră a văzut-o în mai bine de șase ani.

Furtuna masivă a avut loc după o erupție „dublă" extrem de rară, de clasă X. Acest lucru a perturbat câmpul magnetic al Pământului.

Evenimentul este un alt semn clar că Soarele a ajuns probabil la vârful ciclului său de activitate de aproximativ 11 ani, cunoscut sub numele de maxim solar. Asta înseamnă că Pământul ar putea fi ținta a mai multor furtuni solare potențial dăunătoare în lunile următoare.

Sâmbătă (23 martie), soarele a declanșat o erupție solară de clasă X cu magnitudinea 1,1. Acesta este cel mai puternic tip de explozie pe care îl poate produce soarele. Explozia a fost neobișnuită deoarece a fost alcătuită din două explozii simultane, după cum a relatat Spaceweather.com.

Explozia a lansat în spațiu un nor masiv de radiații, cunoscut sub numele de ejecție coronală de masă (CME). Acest nor a intrat duminică (24 martie) în magnetosfera Pământului.

Coliziunea a trimis unde de șoc prin scutul protector invizibil al planetei, slăbindu-l temporar.

Acest lucru a permis radiațiilor solare să pătrundă mai adânc în atmosferă decât în mod normal și a declanșat fenomenul de auroră boreală în Australia și Noua Zeelandă, precum și fenomenul asemănător cu cel al aurorei STEVE (cunoscut și sub numele de „strong thermal emission velocity enhancement") în Alaska.

La apogeu, furtuna geomagnetică a atins statutul de furtună severă (G4)

Ultima dată când Pământul s-a confruntat cu o perturbație geomagnetică atât de puternică a fost în septembrie 2017. Atât natura neobișnuită a acestei explozii solare, cât și intensitatea furtunii geomagnetice rezultate sunt indicatori clari că Soarele se apropie de maximul solar.

Unii experți consideră că soarele ar fi putut intra deja în această fază explozivă, cu aproximativ un an mai devreme decât prevedeau previziunile inițiale. Însă oamenii de știință nu vor ști cu exactitate când a început această perioadă până la câteva luni după ce soarele va începe în cele din urmă să se calmeze.

Erupțiile de clasă X devin mult mai frecvente în timpul maximului solar. Până în prezent, șase erupții de clasă X au explodat de pe Soare în 2024.

Pe lângă fenomenele de pe cer, aceste furtuni pot avea un impact asupra infrastructurii de la sol. De asemenea, furtunile pot face ca sateliții să se prăbușească pe Pământ și pot supraîncălzi atmosfera superioară.

Maximul solar coincide cu viitoarea eclipsă totală de soare de pe 8 aprilie, din America de Nord.