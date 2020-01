Mai mult, Simona Halep a aflat ora la care va ieși pe teren pentru a disputa meciul din turul al din Openul australian.

Halep se va duela cu Harriet Dart, număr 173 WTA pentru un loc în faza șaisprezecimilor de finală joi, 23 ianuarie, de la ora 10:00, fus orar românesc. Cine va trece în faza următoare va juca în turul al treilea cu Danielle Collins (25 WTA) sau Yulia Putintseva (38 WTA).

Va avea aproximativ 15.000 de oameni alături

Partida dintre Simona Halep și Harriet Dart a fost repartizată pe Arena Rod Laver, cea mai mare din întregul complex de la Melbourne Park. Capacitatea totală a stadionului este de 14,820 de scaune.

„Incheietura e putin inflamata, dar nu e nimic periculos in acest moment. Voi vedea maine dimineata cum sta situatia dupa ce ma voi trezi. O stiu pe Harriet Dart, dar nu am jucat cu ea si nu am vazut-o jucand live. E o adversara grea si nu sunt pregatita acum sa vorbesc despre meci, pentru ca tocmai l-am terminat pe primul, dar maine voi vorbi cu echipa mea despre aceasta partida. Cand esti o jucatoare de top, toata lumea vrea sa te bata. Dar daca te gandesti la asta nu mai ai timp sa te gandesti la tine. Voi incerca sa ma concentrez pe jocul meu, sa joc ceea ce vreau eu”, a declarat Simona Halep înaintea meciului

Te-ar putea interesa și: